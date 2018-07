Tomates eran los de antes, pero volverán

"Tomates eran los de antes". ¿Quién no ha dicho u oído esta frase? Para muchas personas, a este fruto veraniego le falta sabor. Ya no tiene el mismo gusto de antaño. Y no solo es una opinión o un desliz de la nostalgia. Los expertos les dan la razón. Hay tomates que han perdido su sabor. "Existen variedades que tienen una mayor vida comercial y son las que han sacrificado parte del sabor, pero permiten tener valores elevados de producción para alimentar a una población mundial creciente", explica Juan Carlos Gázquez, coordinador técnico y de transferencia en la Estación Experimental Cajamar, un centro de investigación en agricultura intensiva mediterránea. Este artículo aborda por qué algunos tomates no saben "a huerta", pero muy pronto recuperarán ese añorado gusto.