Verduras frescas cortadas y Salmonella

El consumo de alimentos de IV gama, es decir, de productos como verduras y frutas listas para comer, limpias, peladas y cortadas y envasadas, ha aumentado de manera considerable en los últimos años. De consumo práctico y rápido, ya que no precisan que se laven ni se corten, estos alimentos tienen una necesidad muy específica para que no se produzcan incidentes de seguridad alimentaria: no romper la cadena de frío. Deben conservarse a una temperatura de unos 3-4ºC. Un nuevo estudio relaciona además este tipo de productos con un mayor riesgo de contaminación por Salmonella, debido a la presencia de fluidos procedentes de las hojas de la ensalada. El artículo explica dónde está el problema microbiológico de las ensaladas en bolsa y cómo prevenirlo.