Químicos que pueden intoxicarnos

Ftalatos . Utilizados en una gran cantidad de productos, como los envases de plástico de alimentos con mayor flexibilidad. La UE ha limitado el empleo de esta sustancia química (hay límites legales a la cantidad de ftalatos que pueden migrar del envase a la comida). Incluso algunos expertos han relacionado la comida rápida con esta sustancia. Estos disruptores endocrinos no están unidos químicamente al polímero de plástico, motivo por el cual el calor o las ondas de microondas hacen que se liberen de los envases de los alimentos y migren a la comida.

Perfluorados . Se aplican en productos por su resistencia al calor y su capacidad de repeler el agua y el aceite. Los efectos de sus riesgos sobre los organismos y el medio ambiente no están todavía bien evaluados y deben solucionarse cuestiones como el riesgo real de exposición, a través de qué alimentos llegan o cómo se puede reducir su presencia.

Bisfenol. Usado en todo tipo de envases de plástico, desde las botellas de agua a los biberones para bebés o como recubrimiento de latas de conserva. En 2015, la UE concluía que los niveles de exposición a bisfenol A no son peligrosos para la salud. Sin embargo, desde entonces ha habido países, como el francés, que han decidido prohibir este compuesto. Aunque no sería necesario prohibirlo, la monitorización serviría para asegurarse de que los niveles de seguridad no se superen.