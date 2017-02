Seguridad alimentaria en comedores escolares

La seguridad alimentaria en los comedores escolares es una prioridad fundamental, pues afecta a uno de los sectores de población más vulnerables a posibles toxiinfecciones alimentarias debido a que su sistema inmune no está del todo desarrollado. Por eso, además de sentar las bases desde un punto de vista nutricional, en estas instalaciones también se deben priorizar medidas de seguridad higiénicas y sanitarias. El reto es elevado, puesto que cada día en los comedores escolares no solo se alimentan cientos de niños, sino que también debe asegurarse de que la comida que se sirve está en buen estado y no provocará ningún problema. El artículo explica cómo funciona este servicio, tanto si se cuenta con cocina propia como si la comida proviene de una empresa de catering, y cómo debe actuarse frente a casos de alergia.