Las bacterias también celebran la llegada del verano

Las vacaciones de verano invitan a emprender viajes a lugares lejanos, donde también pueden aparecer Salmonella, Shigella o cólera. También puede pasar que el cuerpo no esté acostumbrado a ciertas bacterias que son más comunes en otros países; de ahí que a los locales no les afecte como pueda hacerlo a los turistas. Lo más recomendable en todos los casos es ser cauto. La norma de oro es prevenir antes que curar. Es importante, siempre pero sobre todo cuando se viaja, lavarse bien las manos antes de tocar alimentos; no consumir alimentos crudos o poco cocinados como carne; no comer fruta que ya ha sido pelada; tener especial cuidado con los puestos ambulantes que sirven comida; beber agua que se sepa con seguridad que es potable (no confiar en fuentes cuya potabilidad no está asegurada); y evitar poner hielo en las bebidas.