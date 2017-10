Comida de táper, cuáles son los principales riesgos

Con el inicio del curso, de nuevo muchas personas utilizarán el táper para llevarse la comida al trabajo o la escuela. Para quienes tengan este hábito es conveniente no pasar por alto los aspectos nutricionales de cada plato a fin de que los menús sean equilibrados, como también recordar que esta costumbre no está exenta de riesgos derivados sobre todo de la presencia de bacterias patógenas. Por eso, desde el punto de la seguridad alimentaria, deben atenderse a ciertos requisitos claves, como la refrigeración y la cocción, para que esos riesgos disminuyan. El artículo aborda los cinco aspectos que no deben olvidarse si se come de táper, las preparaciones culinarias de más riesgo y cómo debe ser el envase.