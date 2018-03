Cómo alargar la vida útil del táper

Cinco gestos para dar más vida a los táperes

1. No espere a llegar a casa para lavarlo. La grasa del alimento que acabamos de comer se puede agarrar a la superficie plástica por sus sustancias adherentes, sobre todo cuando se enfría, exponiéndose al riesgo de crear malos olores y poblaciones bacterianas. Mejor lavar el tupper nada más comer. Si no se puede fregar, al menos aclárelo.

La grasa del alimento que acabamos de comer se puede agarrar a la superficie plástica por sus sustancias adherentes, sobre todo cuando se enfría, exponiéndose al riesgo de crear malos olores y poblaciones bacterianas. Mejor lavar el tupper nada más comer. Si no se puede fregar, al menos aclárelo. 2. No use siempre vinagre. Pese a su efectividad para limpiar la nevera, el vinagre deja un olor difícil de eliminar. Mejor emplear jabón y aplicar agua abundante. Si tras un primer lavado no queda limpio, puede recurrir al vinagre blanco, dejándolo actuar tres minutos. Lave de nuevo con agua y jabón, y listo.

Pese a su efectividad para limpiar la nevera, el vinagre deja un olor difícil de eliminar. Mejor emplear jabón y aplicar agua abundante. Si tras un primer lavado no queda limpio, puede recurrir al vinagre blanco, dejándolo actuar tres minutos. Lave de nuevo con agua y jabón, y listo. 3. Adiós a los estropajos abrasivos. Para no rallar el fondo, con los estropajos finos evitará crear cortes por los que se incrusten con facilidad los restos de comida y las bacterias.

Para no rallar el fondo, con los estropajos finos evitará crear cortes por los que se incrusten con facilidad los restos de comida y las bacterias. 4. Sal y aire. Para guardarlos sin usar, la sal es una gran aliada a la hora eliminar los olores y la humedad. No olvide retirarla antes de reutilizarlo. Y airéelo también de vez en cuando.

Para guardarlos sin usar, la sal es una gran aliada a la hora eliminar los olores y la humedad. No olvide retirarla antes de reutilizarlo. Y airéelo también de vez en cuando. 5. Bicarbonato de sosa. ¿Ya no soporta los malos olores? Le ayudará el simple gesto de mezclar bicarbonato con agua tibia: unte esa pasta en la fiambrera. Espere un día, lávelo y su táper respirará.

Táperes, calor y el 'tic-tac' del microondas

Solo algunos táperes son aptos para utilizar en el microondas. Para reconocerlos hay que fijarse en que lleve un símbolo de rayas en zigzag en la base. ¿Eso significa que si el recipiente no lo lleva no se puede calentar al microondas? En principio no, ya que es raro encontrar un tupper que no tenga ese icono -si está homologado como apto para uso alimentario, y todos los que están a la venta lo están-, pero tenga en cuenta que la vida útil del producto podría mermar.

Algunas líneas de recipientes de este tipo para calentar cuentan en las tapas con una válvula que debe permanecer abierta durante su uso en el microondas. La potencia adecuada del aparato para calentar la comida en esos envases no debe superar los 500 vatios. Otros recomiendan calentar con tapa para evitar que la comida se seque o se caliente en exceso. El vapor de agua en el interior de la tapa facilita que el calentado sea más uniforme, sobre todo si, una vez acabado el proceso, se espera cinco minutos a abrir el recipiente. Muy importante: no es nada aconsejable utilizar papel film ni papel aluminio en el microondas, aunque sean adecuados para envolver y transportar la comida.

RSS. Sigue informado RSS sobre táper