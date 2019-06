Estas semillas no curan el cáncer y pueden ser peligrosas

Hace unos días, la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá retiró del mercado una serie de productos tras detectar un error en el etiquetado. Eran semillas de albaricoque que se comercializaban enteras y en forma de harina. En principio esta noticia no parece tener nada de particular y, de hecho, pasó desapercibida. No es de extrañar. A diario se apartan de la venta cientos de productos en todo el mundo por razones similares. Sin embargo, este caso merece especial atención. Y por varios motivos. Veámoslo.