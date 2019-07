La revolución del aquafaba, el sustituto vegetal del huevo

Las legumbres son una estupenda opción a la hora de alimentarse: saludables, sabrosas, asequibles, accesibles, versátiles y fáciles de preparar. Además, si no tenemos ganas de cocinar o no disponemos de tiempo, siempre podemos elegirlas en conserva: abrir y comer. Pero ¿qué hacemos con el líquido que las acompaña? A muchas personas les genera desconfianza, así que lo tiran por el fregadero y lavan bien las legumbres, hasta que no quede ni rastro de la "sospechosa" espuma que aparece cuando se ponen bajo el grifo. Pero, en realidad, no es necesario hacerlo, porque ese líquido se puede comer junto con las legumbres sin problema. Aunque hay una alternativa mucho más interesante: podemos utilizarlo como sustituto del huevo en infinidad de recetas, desde un merengue hasta una mayonesa. Las posibilidades que ofrece este ingrediente, que se conoce como aquafaba, son de verdad fascinantes.