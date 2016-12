Las verduras, protagonistas de la mesa navideña

Se acercan las Navidades y, como todos los años, toca pensar en el menú idóneo para estas fiestas. ¿Qué preparar esta vez? Además, es la época del año de las reuniones familiares, de las quedadas de amigos, de los brindis y las celebraciones... por lo que se pasa mucho tiempo frente a la mesa, abusando de copiosas comidas. Por eso, si todavía no ha pensado qué cocinar esta Navidad, aquí encontrará algunas propuestas rompedoras que harán las delicias de los invitados. Es un menú original, vistoso y, lo más importante, saludable.

Estas Navidades, el menú estrella llevará una propuesta a base de vegetales. Y, para tener más variedad y hacerlo aún más práctico, habrá que emplear también verduras congeladas. Así se evita romper la dieta equilibrada -que tanto cuesta mantener durante el año- y apostar por platos escasos en grasas y azúcares.

Y es que consumir verduras supone una fuente inmejorable de vitaminas, minerales y fibra. En el caso de las verduras congeladas, llegan a la mesa casi en las mismas condiciones y con la misma calidad con la que son recogidas en la huerta. En este sentido, las frutas y verduras ocupan el segundo puesto en importancia en la pirámide alimenticia y, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se deben consumir cinco raciones diarias, ya que suponen la base de una dieta saludable. Todo ello sin olvidar que ofrecen una amplia variedad de posibilidades al presentar los platos, permitiendo realizar menús cargados de propuestas coloridas y alimentos sabrosos.

Conscientes de que incorporar verduras a la alimentación diaria es fundamental para llevar una dieta saludable, en estas fiestas cobra especial relevancia. En las principales comidas navideñas se puede llegar a superar la ingesta de 2.000 calorías, cuando los expertos aconsejan, para un adulto sano, el consumo de 2.000 a 2.500 calorías/día para el hombre y de 1.500 a 2.000 para la mujer. Por lo que en una sola comida o cena de Navidad, se tomarían las calorías equivalentes a todo un día.

Por eso, comer más verduras en Navidad será muy importante. Contribuyen a aliviar las digestiones, su rico contenido en fibra favorece el tránsito intestinal, su bajo nivel de calorías y azúcares y su escasez de grasa ayudan a protegerse frente a la diabetes y enfermedades coronarias y su riqueza en agua favorece la actividad normal del riñón.

Sorprende a los invitados con estas originales recetas

¿Qué dirían los invitados si se encuentran con un falso roscón de Reyes con cebolla caramelizada, pimientos, espinacas y queso de cabra como primer plato? También se podría incluir en el menú un pastel de verduras con salmón ahumado o sorprender con un vistoso y llamativo jardín de verduras. Todo ello sería una propuesta de menú muy original, pero sobre todo muy saludable.

Además, no se debe olvidar que los buenos hábitos no cogen vacaciones. Así que, además de cuidar la alimentación durante estas fechas, otro de los aspectos clave para llevar una vida sana es el modo de cocinar los alimentos. Las técnicas más saludables para prepararlos son cocer al vapor, saltear, asar y cocinar en la parrilla. Y, por otro lado, también es fundamental no abandonar la práctica de ejercicio físico, recordando que la OMS recomienda practicar al menos 30 minutos diarios de actividad.

