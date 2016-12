Navidad saludable: ¡cambia el chip!

No hay que engañarse. Diciembre no es el momento idóneo para replantearse hábitos de salud. Por supuesto, toda reflexión sobre los excesos navideños será bienvenida, pero con turrones, mazapanes, cenas de empresa, fiestas y reencuentros en el horizonte, el ambiente general parece desviar la atención sobre otra cosa. El contexto no acompaña. Por eso mismo, este artículo pretende ser realista, en lugar de ser una idílica colección de propuestas que acaban en saco roto. No se trata, por tanto, de adelantar los propósitos de año nuevo a finales de diciembre, sino de sacarle partido a todo este desenfreno de festividad.