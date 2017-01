Cenas de invierno calentitas y ligeras

Por la noche, en general, es común escoger para las cenas alimentos no muy pesados y de fácil digestión a fin de favorecer el descanso nocturno. También se evitan comidas copiosas para no tener que sufrir digestiones pesadas. No obstante, en invierno apetecen más los platos calentitos que atemperen el cuerpo, de modo que es fácil olvidarse de las ensaladas o las verduras frescas, lo que a veces produce en las cenas un aumento de la ingesta energética. Los requerimientos nutricionales no varían en demasía entre invierno y verano, de manera que durante la estación más fría se deben buscar alternativas calentitas y a la vez ligeras, como las que se apuntan en este artículo para las cenas.