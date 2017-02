Yo como solito... pero a tu lado

No hay blog, foro de Internet o grupo de madres y padres en el que no se haya tratado algo que parece muy novedoso y revolucionario, aunque lleve con nosotros miles de años: el Baby-Led-Weaning (BLW) o Alimentación Complementaria Guiada por el Bebé. En realidad, la palabra inglesa "weaning" significa destete, pero sería erróneo traducirlo así, pues lo que sucede alrededor de los seis meses de edad es que la lactancia materna empieza a ser insuficiente para el niño de manera progresiva. Y, qué casualidad, esto coincide con la capacidad del bebé para llevarse a la boca lo que encuentre cerca y masticar con las encías aunque aún no tenga dientes. En este artículo se describen consejos prácticos para disfrutar de esta etapa.