Hace años que se habla de la "carne de laboratorio". Surgen, de vez cuando, noticias sobre algún avance en este asunto o alguna compañía que planea sacar productos de ese tipo. Sin embargo, el tema de la carne artificial está aún muy poco desarrollado: la difusión comercial no es clara y no ha llegado al consumidor de a pie. Lo que se sabe no permite más que divagaciones, a veces más dignas de la ciencia ficción que de la realidad. La cadena británica BBC televisó la ingesta de la primera hamburguesa de carne artificial como si de un espectáculo se tratara. "Poco jugosa", dijeron. En este artículo se reflexiona sobre esta cuestión.