Cómo elegir buena pasta

Pasta seca y pasta fresca, sin diferencias nutricionales

La principal diferencia entre ambas tiene que ver con la conservación. La pasta fresca está hidratada, no se ha secado y, por lo tanto, la tenemos que mantener refrigerada. La ventaja de la pasta seca es que es más versátil y duradera, ya que al eliminarle el agua podemos guardarla en la despensa y despreocuparnos de su fecha de caducidad. Nutricionalmente solo difieren en eso. Cuando nuestra pasta seca se hidrate durante la cocción, tendrá valores nutricionales muy similares a los de una pasta fresca.

Mejor pasta integral, pero ¡cuidado con las salsas!

Desde el punto de vista de la salud, no tiene tanta importancia la elección de pasta seca o pasta fresca, sino escoger una versión integral. Una pasta 100 % integral permitirá amortiguar el efecto de la pasta, hacerla más saciante y también controlar el efecto glucémico que genera.

No obstante, no olvidemos que, aunque elegir la pasta sea importante, lo que de verdad determinará que sea un plato saludable no es solo el tipo de pasta, sino el acompañamiento. De poco sirve elegir espagueti integral, si lo prepararamos a la carbonara. Intente acompañar siempre sus platos de pasta de una buena ración de verduras, siguiendo siempre el criterio de: "se trata de comer verduras con pasta, no pasta con verduras".

Las nuevas pastas de legumbre, ¿son una buena opción?

La pasta que está hecha solo con harina de legumbre es un producto que mantiene la forma tradicional (fideo, espiral, macarrón), pero se diferencia en la procedencia. Es decir: se trata de legumbre triturada en lugar de cereal. Esto conlleva diferencias nutricionales notables, dado que la legumbre tiene más cantidad de fibra que el trigo y también el doble de proteína. Algunas pastas de legumbre tienen menor contenido en fibra respecto a la legumbre entera, ya que se emplean versiones peladas de la misma.

En cualquier caso, no debemos confundir y asumir que comer espirales de legumbres es lo mismo que comer legumbre en plato de cuchara. Al igual que comer pasta convencional no es lo mismo que comer cereales. Hay pequeñas diferencias en cuanto a masticación, saciedad y resultado final del producto.

Con todo ello podemos afirmar que la pasta de legumbre es un recurso más saludable que la pasta de trigo. El mejor consejo: en lugar de sustituir un plato de lentejas por pasta de legumbre, se debe usar en los platos de pasta aquella que esté hecha a base de lentejas.

A la hora de elegir, ten en cuenta la receta

La elección del tipo de pasta que queramos adquirir depende de nuestros objetivos nutricionales o culinarios. No siempre las recetas concuerdan con cada tipo de pasta, al igual que no haríamos -aunque se pueda- una paella con un arroz integral o con un arroz vaporizado. Si tuviésemos que ordenar y resumir qué pasta comprar siguiendo el criterio de salud, una jerarquización lógica podría ser la siguiente: pasta de legumbre, pasta integral, pasta al huevo, pasta convencional.

