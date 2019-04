Miguel Ángel Royo-Bordonada, jefe del Área de Estudios de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III

En la última entrega de los premios NAOS se aseguró que se limitará a través del código PAOS la publicidad de los alimentos con perfiles nutricionales menos saludables dirigida a los menores de 15 años. ¿Es un avance?

Eso ya lo recoge la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición de 2011. Y se está incumpliendo. El problema fundamental es que no regula la calidad nutricional de los productos. No sirve para nada. Porque si el objetivo del código PAOS es reducir la influencia de la exposición de los menores a productos no saludables y promover la alimentación saludable a través de la publicidad, ¿cómo la publicidad va a promover a los alimentos saludables, si la inmensa mayoría es de productos no saludables?

Es lo que apuntan en la campaña "Defiéndeme": el 80 % de los anuncios son de productos no saludables.

"El déficit más importante del código PAOS es que no regula la calidad nutricional de los alimentos para niños"

En nuestro último estudio, que se hizo en 2016 con una cadena de televisión infantil de España, hemos aplicado el perfil nutricional propuesto por la OMS. La conclusión: el 100 % de los anuncios sobre alimentos y bebidas no lo pasa. Aunque esos spots cumplieran las normas del código PAOS -que no lo hacen en su mayoría-, los niños seguirían estando expuestos a productos no saludables. El código nació cojo de nacimiento. Porque si se aplicara el perfil nutricional de la OMS a la publicidad de esa cadena de televisión, habría que suprimirla toda. El déficit más importante del código PAOS es que no regula la calidad nutricional. Si se puede anunciar lo que se quiera, ¿de qué sirve?

¿De qué más adolece el código PAOS?

En la definición de "qué es publicidad dirigida a niños". La exposición de anuncios no saludables les influye, independientemente del tipo de programa. Por eso, si queremos reducirla, hay que impedir esa publicidad en todo el horario infantil, no solo cuando va dirigido específicamente a menores. Como la publicidad dirigida a niños está definida con unos principios muy vagos, es fácil eludir la norma alegando: que no está dirigida a menores, porque lo consumen más los adolescentes; que se da en un programa familiar; o que no se emite en una cadena infantil.

¿Y en medios digitales?

En el digital marketing es más complicado de controlar. La capacidad que tienen los menores para identificar y distinguir la publicidad a través de Internet es mucho menor y, encima, es publicidad personalizada (youtubers). Y no se está haciendo casi nada. Se limita a revisar las páginas webs de las compañías de los productos. Pero eso no miran los niños. Les entra la publicidad por los juegos que promocionan esas empresas, por los juegos electrónicos de sus marcas, a través de lanzamientos de productos, al usar cualquier tipo de aplicación... Les llega por múltiples vías sobre las que no hay ningún control.

¿No hay más concienciación de la ciudadanía?

"A la población no le parece bien que haya publicidad engañosa y está de acuerdo con que se regularice por parte de los gobiernos"

Los que dicen que el código PAOS funciona alegan que hay pocas denuncias y que las que hay no prosperan. La población no denuncia porque ni percibe que le esté afectando, porque la publicidad es engañosa; muchos de los anuncios dirigidos a menores lo son, no cumplen la norma tampoco. Pero ¿quién denuncia? Una organización de consumidores de vez en cuando. Y a veces no prosperan, porque los criterios vagos del propio código están hechos para buscar vías de escape ante esas denuncias. Sin embargo, si le preguntas a la población...

¿Qué dice?

En una encuesta que hicimos sobre si cree que habría que prohibir la publicidad de productos no saludables dirigida a menores, regulando estrictamente esa publicidad, el porcentaje de acuerdo supera el 80 %. Y sobre si se debieran prohibir las alegaciones nutricionales y de salud en productos no saludables, el porcentaje pasa del 90 %. A la población no le parece bien que haya publicidad engañosa y está de acuerdo con que se regularice por parte de los gobiernos.

El anuncio de la ministra Carcedo puede ir por ahí...

No lo ha concretado. También se dijo que con el código PAOS se intentaría controlar esto, pero no sirve para controlar la publicidad y reducir la exposición de los menores. Hay que utilizar el perfil nutricional de la OMS para que solo se puedan anunciar los productos que lo cumplan, que se proteja durante todo el horario infantil y que se establezcan mecanismos para controlar la publicidad por medios digitales.

¿No vemos que nuestros hijos tengan sobrepeso?

La normalización de la obesidad es un fenómeno bastante común. Si la mayor parte de la población adulta padece sobrepeso y un tercio de la infantil, acabamos viéndolo como normal. Hay un problema de percepción generalizada. Y como la percepción está alterada, es más difícil que haya una motivación para el cambio, para reclamar medidas de cambio.

¿Entonces no se cumple lo de "de tal palo tal astilla"?

La obesidad no es un problema de los individuos, de que tengan malos hábitos porque no sepan controlarse. Si fuese así, ¿cómo se explicaría que la obesidad haya pasado de ser un problema inexistente en población infantil a, en pocos años, que uno de cada tres menores tenga este problema? O que la prevalencia en la población adulta hasta los años 70 fuera muy baja y, de repente, en España y otros países, las cifras de obesidad se hayan disparado... No es porque la gente haya cambiado sus hábitos, sino porque han variado las condiciones del entorno.

¿Qué ha pasado?

"Las condiciones que hemos permitido que sean promotoras de obesidad hay que cambiarlas para que sean promotoras de salud"

Fundamentalmente, lo que cambió en los años 70, cuando hubo una explosión de obesidad a nivel mundial, fue por el entorno del sistema de producción de alimentos: el uso de productos como azúcares o jarabes de fructosa que aumentan su densidad energética, acompañado de campañas de marketing muy agresivas. Y ese cambio en el entorno ha arrastrado y producido la epidemia de obesidad. Es un fenómeno social, un problema que también afecta a la regulación de precios de alimentos y, por tanto, perjudica a las clases más desfavorecidas. Si queremos que no haya obesidad, no se va a resolver solo diciendo a las personas que tienen que hacer más actividad física y comer más saludable, sino también cambiando las condiciones para que esto sea posible. Las condiciones que hemos permitido que sean promotoras de obesidad hay que cambiarlas para que sean promotoras de salud.

¿Qué hacemos con las máquinas vending?

Es otro ejemplo del ambiente obesogénico. Resulta totalmente contraproducente que los centros escolares, sanitarios y deportivos municipales estén llenos de máquinas expendedoras de productos y bebidas no saludables. Es una incoherencia, en el caso de los centros sanitarios y deportivos, y un atentado contra el derecho de los menores y pacientes de proteger su salud.

¿Otras medidas para contribuir a disminuir la obesidad infantil?

Con pequeñas modificaciones del código PAOS no se resolverá. Hay que revisarlo por completo. Además, estamos animando al Gobierno a implantar subsidios o bonos para que los más desfavorecidos puedan comprar productos saludables y también un IVA más bajo para productos más saludables, como el pan integral o frutas y verduras. Las políticas de precios son importantes para promover una alimentación saludable.

