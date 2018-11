¿Puedo darle setas a mi bebé?

A partir de los seis meses de edad, podemos ir presentando a los bebés alimentos de origen muy variado, y evitar la sal, el azúcar y las grasas de mala calidad, como bien se explica en diversos documentos, incluida la reconocida guía 'Recomendaciones para la alimentación en la primera infancia (de 0 a 3 años)' de la Generalitat catalana. Sin embargo, en estas guías no es frecuente hablar de un producto estrella de la temporada otoñal: las setas, unos alimentos que pertenecen al mundo vegetal aunque no sean ni hortalizas ni verduras. En cambio, en la consulta diaria de los pediatras, sí se plantea la duda: las familias preguntan si les pueden dar (o no) champiñones a sus hijos más pequeños. En el siguiente artículo intentamos dar información que sea útil y segura sobre el tema.