7 cosas que debes saber sobre los batidos de proteínas

Se venden como un producto infalible para ganar músculo y conseguir un cuerpo escultural, pero su consumo no está exento de riesgos

Los batidos de proteínas se presentan como la solución mágica para ganar músculo y quemar grasas casi sin esfuerzo. Un producto infalible, cómodo y sabroso que, dicen los fabricantes, ayuda a conseguir un cuerpo escultural. ¿La receta? Un combinado líquido de proteínas y carbohidratos que convierte a quien lo bebe en una especie de Sansón inagotable. ¿O no? Antes de tomarlos, conviene despejar estas siete dudas:

1. ¿Qué son los batidos de proteínas?

Los batidos de proteínas son un suplemento alimenticio elaborado a partir de proteínas o aminoácidos aislados. Estos nutrientes están mezclados con gran cantidad de edulcorantes y de saborizantes y, a veces, contienen cereales ricos en fibra. Pueden encontrarse en formato líquido o en polvo, que se reconstituye con agua o leche.

2. ¿Cuáles son sus ingredientes?

Los batidos más comercializados son los de proteína extraída del suero de leche de vaca (conocidos como whey protein). Algunos ofrecen proteína procedente del huevo, el guisante o la soja. En torno al 70 % de este suplemento está compuesto por proteínas, aunque también contiene grasas y lactosa.

3. ¿Suponen algún riesgo?

Es muy difícil que la ingestión de proteína provoque efectos secundarios en el consumidor. Hay que tomar dosis muy altas de este nutriente para que eso suceda y, en caso de que eso ocurra, será a largo plazo. El exceso de proteína puede provocar problemas hepáticos y renales, así como un aumento del nivel de ácido úrico, pero para ello deben ingerirse cantidades muy elevadas. No es útil ni saludable que nuestro cuerpo se acostumbre a obtener la fuente de energía de las proteínas.

4. ¿Se debe tomar alguna precaución?

Sí. Ante todo, es fundamental que un dietista-nutricionista profesional aconseje y asesore sobre su consumo, además de que supervise el tipo de producto. Jamás se debe autoadministrar sin control. Además, debe comprarse en una tienda autorizada para su venta y conocer la marca y su composición, que debe estar indicada en su etiqueta.

5. Entonces, ¿son efectivos los batidos de proteína?

Si el objetivo de quien los toma es aumentar las proteínas en su dieta, su uso no tiene sentido. Si se come bien y se incluyen alimentos variados, es recomendable no beberlos, ya que ese aporte de proteínas extra se puede conseguir a través de la alimentación. Si cada día se consumen una o dos raciones de carne, pescado, frutos secos y lácteos, resulta suficiente.

6. Si los bebo, ¿garantizo que gano músculo?

No. Que una sustancia como la proteína estimule determinadas vías que lleven a fabricar masa muscular no quiere decir que todo aquel que las consuma genere músculo. Esto no es un suplemento milagro. Para que el cuerpo fabrique fibra muscular, deben seguirse unas pautas (alimentación sana y variada, ejercicio físico y entrenamientos, descanso) supervisadas por un experto.

7. ¿Cómo se comercializan los batidos de proteínas?

Estos productos se venden de tres maneras:

1. Concentrado de proteínas. Este batido está compuesto por la proteína que se obtiene del primer procesamiento del suero de leche. Es el más barato y el más vendido y recomendado. Además de proteína (alrededor del 60 %), este producto también tiene grasa y colesterol (en niveles bajos), así como una cantidad bastante elevada de hidratos de carbono.

2. Aislado de proteína. A partir del primer concentrado de proteínas, se elimina aún más cantidad de grasa y de lactosa. Así se obtiene un producto con mayor porcentaje de proteína (que puede alcanzar el 95 %). Este batido es más caro que el concentrado, debido a que su elaboración es más compleja. Por lo general, resulta más fácil de digerir.

3. Hidrolizado de proteína. Es el producto más caro. Se obtiene una hidrólisis de proteína, lo que permite una mayor y mejor asimilación al ingerirla. Se trata del suplemento sobre el que más atención reclaman los expertos, ya que por su elevado precio a menudo se vende para obtener más dinero.

