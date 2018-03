¿Esto es fruta o verdura?

La discusión suele empezar con el tomate: ¿es una fruta o es verdura? Si bien hay consenso en que se trata de una hortaliza, no siempre se coincide en el tipo de hortaliza que es. Para algunas personas, el tomate no puede ser una fruta, porque "no es dulce". Pero este argumento resulta muy débil. Ahí están el limón (con toda su acidez) o la dulce remolacha para rebatirlo. Entonces, ¿cuál es el criterio para distinguir una fruta de una verdura? ¿Hay otros vegetales que den lugar a la confusión? En el siguiente artículo se apunta cómo diferenciarlas y se enumeran cinco frutas que son consideradas verduras.