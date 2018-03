Las espinacas, Popeye y el hierro

Comer espinacas a destajo no nos hará ni más altos ni más fuertes. Al menos, no como lo era Popeye, el aguerrido marino de cómic, famoso tanto por salvar a su amada Olivia de las fechorías del malvado Brutus como por sus atracones de espinacas. Durante años, varias generaciones han creído a pies juntillas que estas hojas en conserva proporcionaban al mofletudo personaje toneladas de energía gracias a su descomunal aporte de hierro. Sin embargo, años más tarde se descubrió que dicha riqueza mineral no era tal y, por tanto, tampoco los músculos de Popeye tenían su origen en esa verdura. Por el Día Mundial de las Espinacas, este artículo aborda sus propiedades y ofrece cuatro apuntes sobre ellas.