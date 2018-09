¿Cuál es la diferencia entre un zumo y un néctar de frutas?

Preparar un zumo de naranja no tiene mucho misterio: basta cortar la fruta por la mitad y pasarla por el exprimidor. Si seguimos esta lógica, comprarlo hecho debería ser más sencillo todavía, pero resulta que no siempre es así. Las frutas se pueden beber de muchas maneras y el zumo tradicional no es la única. Cuando adquirimos el producto preparado, conviene recordar que no todos los líquidos que contienen los envases son iguales. No es lo mismo un zumo de frutas, un zumo a partir de concentrado y un néctar. En este artículo explicamos qué son y cuál es la diferencia entre ellos.