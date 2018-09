Sorprende a tus invitados con un cactus de postre

La pitahaya o pitaya es una fruta tan sana como vistosa que no dejará a ningún comensal indiferente

Cuesta decidir qué resulta más llamativo de esta fruta: si su piel fucsia con escamas de dragón o su blanquísimo interior sembrado de diminutas semillas negras. La pitahaya roja es una fruta de contrastes. Tiene sabor dulce, muchísima agua y aspecto de fuego. Conozca más datos sobre este curioso alimento y cómo degustarlo.

Baja en calorías y rica en vitaminas y en fibra, la pitahaya o "fruta del dragón" es el fruto de un cactus y, además de vistosa, resulta muy fresca y saludable. ¿Por qué no servirla en el postre? En el sudeste asiático, donde es muy apreciada, forma parte de la dieta habitual y se sirve de muchas maneras: al natural, en refrescos o como guarnición de platos salados. En Nicaragua, el mayor productor mundial de pitahaya, se puede encontrar como refresco, mezclada con azúcar y zumo de limón (un potente cóctel de vitamina C, por cierto). Y en México, su país de origen, la variedad de presentaciones parece no acabarse: se sirve en forma de gelatina y mermelada, pero también como ingrediente de tamales, salsas, licores y sopas.

En Europa va ganando presencia en los mercados y en los campos. En España, en Málaga, se está empezando a cultivar. Con todo, la producción local es aún incipiente, de modo que para acceder a esta fruta dependemos más de las importaciones que de las cosechas. Lo que sí podemos hacer es experimentar en la cocina e imitar las preparaciones de otras tierras. O ir a lo sencillo: la manera más fácil y sana de comer esta fruta es a cucharadas, como el kiwi cuando está en su punto. Para elegir la mejor pitahaya, hay que buscar las que tengan la piel de color fucsia más brillante y encendido.

