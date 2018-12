¿Sin regalo de Navidad? Apuesta por la piña

Siempre es buena idea comer una pieza de fruta, pero si hablamos de piña y estamos en diciembre, lo es todavía más. Una porción de esta fruta constituye el mejor regalo de Navidad que le podemos hacer a nuestro sistema digestivo. ¿Por qué? Lo contamos a continuación.

La piña contiene bromelina, una enzima que ayuda -y mucho- a digerir las proteínas, esas moléculas tan presentes en las carnes, los embutidos, los quesos y tantos otros alimentos tradicionales de las fiestas. Está demostrado que esta fruta nos ayuda a hacer mejor la digestión.

La piña tiene otras cualidades destacables y que, de nuevo, nos vendrán muy bien en estas fechas navideñas donde el exceso es la norma. Su aporte de fibra, de potasio y de agua, por ejemplo, es un aspecto muy interesante. Esta combinación previene el estreñimiento y tiene efecto hidratante y diurético. La fibra, en particular, ayuda a regular los niveles de colesterol y, también, aumenta la sensación de saciedad. Un postre navideño con piña o ananá, como también se conoce a esa fruta, es siempre un acierto. Y más si hay previsión de mazapanes o turrones.

Para elegir una pieza madura, el mejor truco es tirar de una de sus hojas. Si se desprende con facilidad, entonces la piña estará en su punto. Otras maneras de averiguarlo es a través de su aroma, que debe notarse y ser dulzón, y del color: cuanto más amarilla, más madura.

Una vez en casa, hay que tratarla con mimo, pues la piña es una fruta frágil, sensible a los cambios bruscos de temperatura y que no se lleva demasiado bien con el frío. Solo la guardaremos en la nevera una vez que la hayamos abierto (no antes), cubierta con papel film y durante pocos días, ya que pierde su jugosidad con rapidez.

