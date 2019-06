Las verduras que te ayudarán a cuidarte en verano

Hay quienes aprovechan el verano para ser más conscientes de cuidarse, y otras personas que lo temen y ven las vacaciones estivales como un peligro para el peso. El problema está en que no hay tantas rutinas y el relax invita a tentempiés a horas que el día a día del resto del año no te permite. El tapeo o los helados pueden suponer una gran tentación durante esta temporada. Además, con el calor nos sentimos más cansados y, en estas situaciones, es habitual comer más para recuperar las energías. Pero, en realidad, podemos seguir unas pautas que, sin ser demasiado estrictas, nos ayudarán a disfrutar, no pasarnos y cuidarnos.