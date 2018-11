Comprar juguetes: ¿en qué fijarme si mi hijo tiene menos de 3 años?

Las Navidades se acercan y, con ellas, la compra de juguetes para los peques. Pero, ¿cómo elegirlos? ¿Necesita un bebé de un año tener un coche teledirigido o diez muñecos? No, y además no le conviene. Adquirir juguetes muy valiosos, en gran cantidad o para edades que no se corresponden con la del niño es un error, que además se puede pagar muy caro. Y no solo en el aspecto económico, sino en el de su seguridad. ¿Cuáles son los más adecuados para esta edad? Como explicamos en la lista de este artículo, entre ellos están móviles con colgantes para los bebés; espejos y juguetes sonoros para niños de más de ocho meses; y pelotas, muñecos y triciclos para los que tienen más de 18 meses.