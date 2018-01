5 apps para controlar la evolución del bebé

¿Cuánto peso ha cogido en las últimas semanas? ¿Tiene la talla adecuada? ¿Cuántas horas ha dormido esta mañana? ¿Cuándo fue la última toma? ¿Tendrá fiebre?... Los bebés, sobre todo durante el primer año de vida, evolucionan rápido, y a sus padres, en especial a los primerizos, la información relativa a este desarrollo les sirve para controlar que todo va bien. Hoy en día, lo tienen más fácil que hace unos años gracias a sus teléfonos móviles. Estos dispositivos permiten descargar numerosas aplicaciones que les ayudan a organizar las rutinas del niño, registrar su evolución y monitorizar algunos aspectos como su sueño o su salud. A continuación se describen cinco apps gratuitas para móviles que serán de gran utilidad para los nuevos padres.

1. Crecimiento y Percentiles

La Crecimiento y Percentiles es una sencilla herramienta para que los padres puedan hacer un seguimiento exhaustivo de la evolución del peso y talla de su hijo. Esta plataforma utiliza los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para elaborar, a partir de los datos que introduce el usuario, las curvas de percentiles correspondientes al pequeño, es decir, su crecimiento y tamaño respecto a otros bebés de la misma edad. Los padres pueden controlar con esta aplicación la altura, peso, perímetro cefálico o índice de masa corporal, incluso obtener un informe sobre la velocidad de crecimiento. Crecimiento y percentiles permite controlar a uno o varios niños y está disponible para dispositivos Android de manera gratuita.

2. Lactapp

¿A qué hora hizo la última toma? ¿Qué cantidad ha tomado? ¿Qué pecho le toca? El ritmo a demanda de la lactancia materna o la alimentación artificial de un bebé termina a veces por confundir a los padres en una etapa donde las variaciones o discordancias en las pautas alimentarias pueden ser significativas para el estado de salud del pequeño. Sin embargo, con Lactapp no hay lugar a confusiones, puesto que deja registrar de forma detallada toda la información referente a las tomas de lactancia (hora, duración, uno o dos senos, etc.) o la extracción de leche (cantidad, fecha y hora) y, más adelante, la alimentación con biberón o con alimentos sólidos (fecha de introducción, tipo de alimento, reacciones, etc.). Disponible para sistemas iOS y Android, esta aplicación es gratuita.

3. Baby Tracker

Baby Tracker es una app diseñada para padres que quieren tenerlo todo controlado. Permite realizar un seguimiento diario de los hábitos y evolución del bebé. La aplicación registra los hábitos de alimentación, horas de cambio de pañales y tipo de deposiciones, detalles del crecimiento y patrones de sueño, incluida la hora de inicio o despertar. Además, es posible introducir notas detalladas sobre los hábitos y fotografías de momentos claves de la vida del pequeño y compartir toda la información con quien se desee. Baby Tracker es gratuita y está disponible para sistemas iOS y Android.

4. Dormi

Para vigilar el sueño del niño ya no es necesario adquirir un aparato específico. Gracias a aplicaciones como Dormi, los padres pueden observar y escuchar cómo duerme su pequeño desde su propio teléfono móvil. Tan solo se requieren dos dispositivos en los que se instala la app: uno se coloca en la habitación del bebé y el otro lo lleva consigo el adulto. La transmisión entre ambos permite en la pantalla ver y oír al niño mientras duerme, reproducir ruidos blancos o canciones de cuna para calmarle y hasta hablarle de forma remota. Disponible gratis para sistemas Android.

5. Termómetro

¿Cree que su hijo tiene fiebre y no tiene un termómetro a mano? Con un dispositivo móvil ya es posible verificar si la temperatura del niño es demasiado elevada. La aplicación Termómetro permite medir la frecuencia cardiaca del bebé y deducir la temperatura corporal con solo apoyar un dedo en la cámara trasera del dispositivo. La información que proporciona la app se basa en los datos registrados sobre el bebé y su frecuencia cardiaca en reposo. Disponible gratis para sistemas iOS y Android.

