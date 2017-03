El flash de la cámara, ¿afecta a los ojos del bebé?

Las fotos con flash no solo no provocan daños en los ojos de los bebés, sino que incluso pueden ayudar al cuidado de la salud. Si en las imágenes tomadas con flash aparece una mancha blanca en la pupila del ojo del niño -en particular si el otro ojo sale rojo, como ocurre en muchas ocasiones- hay que acudir al oftalmólogo cuanto antes. Esa mancha puede ser la señal de una lesión maligna en el ojo: el retinoblastoma. Como explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el retinoblastoma es un raro tumor canceroso que afecta a la retina y que se da en menores de seis años, pero que se diagnostica con mayor frecuencia entre los 12 y 24 meses de vida.

El año pasado, los medios dieron cuenta de un caso ocurrido en Estados Unidos. La familia creía que las manchas blancas que se veían en un ojo del niño se debían a la baja calidad de la cámara con la que tomaban las instantáneas. Pero cuando lo fotografiaron con una cámara de una gama superior y la mancha seguía allí, fueron al médico y pudieron iniciar a tiempo el tratamiento del retinoblastoma. Por eso, el consejo es, ante la duda, consultar lo más pronto que se pueda.