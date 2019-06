Lo que necesitas saber si quieres ser de la AMPA del colegio de tus hijos

Las asociaciones y todas las entidades sin ánimo de lucro, como las AMPA, tienen obligaciones y responsabilidades fiscales y contables similares a una empresa. En este caso, las más importantes son, según la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos: darse de alta en la Agencia Tributaria; declararse exentas de realizar el impuesto de sociedades, si no realizan actividades económicas y no superen los 50.000 euros; hacer cada año la declaración de operaciones con terceros, si no se superan los 3.000 euros (IVA incluido); o hacer la declaración anual, si se reciben donaciones por parte de terceros.