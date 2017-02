Razones por las que es importante hacer manualidades con los niños

Beneficios de las manualidades de los niños

Las manualidades son el primer acercamiento de los niños al ámbito artístico, en el que es posible desarrollar un pensamiento innovador y creativo, esencial para su futuro como adultos. Pero además, tal como señala Jean Van´t Hul, autora de 'The Artful Parent. Simple Ways to Fill Your Family's Life with Art and Creativity' (Shambhala, 2013), la realización de actividades plásticas reporta innumerables beneficios a los más pequeños para su progreso escolar. Estos son algunos de los más destacados.

Refuerza la capacidad viso-espacial. La manipulación de los materiales durante las manualidades desarrolla capacidades viso-espaciales en los pequeños como el reconocimiento de patrones, la detección de secuencias o la rotación espacial.

Mejora la motricidad fina. Las actividades manuales aceleran el desarrollo de la musculación de dedos y manos, esencial para el control de la motricidad fina, tan importante en los primeros años de aprendizaje de los niños.

Enseña a organizarse. La realización de una manualidad requiere que el menor efectúe diferentes pasos de forma ordenada y recopile con antelación los materiales necesarios; de este modo, el pequeño aprende cómo organizar y planificar sus tareas.

Ayuda a centrar la atención. Durante el tiempo de la labor creativa, los niños permanecen centrados en su actividad, lo que mejora así su capacidad de concentración y también aprenden a tener paciencia hasta obtener el resultado final de su trabajo.

Promueve la creatividad. Las manualidades potencian la creatividad, el pequeño aprende que sus ideas pueden transformarse en realidad y que el único límite es su habilidad y su imaginación.

Manualidades en familia, el beneficio emocional

Hacer manualidades no solo proporciona habilidades y destrezas cognitivas a los niños, si se realizan con los padres, también pueden incidir en su desarrollo emocional. Y es que dedicar tiempo conjunto a las actividades plásticas es también una excelente herramienta para estrechar el vínculo con los hijos y reforzar los lazos familiares. Así lo concluye una reciente investigación llevada a cabo en Estados Unidos.

El trabajo en común facilita la comunicación y el intercambio de ideas entre adultos y menores

El propósito de los autores del estudio, en el que han participado 50 especialistas en desarrollo infantil y pediatría y 300 madres, era averiguar el impacto que puede tener en los pequeños que sus padres hagan con ellos manualidades. Entre otros aspectos, estas actividades permiten a los progenitores observar el desarrollo de las habilidades manuales de sus hijos y ayudar a reforzarlas en caso de ser necesario. Asimismo, el trabajo en común facilita la comunicación y el intercambio de ideas entre adultos y menores, evitando así el aislamiento que produce el uso cada vez más frecuente de los juguetes tecnológicos.

Tiempo de calidad

Los niños pueden realizar muchas manualidades solos o con algo de ayuda, pero en la mayoría de los casos prefieren compartir esta actividad con sus progenitores. Sin embargo, no siempre es posible. De hecho, el 90% de las mujeres encuestadas en la investigación citada reconoce que desearía tener más tiempo para hacer estas actividades con sus hijos. La razón es sencilla, la mayoría de ellas (95%) coincide en que uno de los beneficios más importantes que les proporciona la práctica de manualidades es el tiempo de "calidad" que les permite pasar con los pequeños. No importa tanto "lo que hagas, sino hacerlo juntos", apuntan en el sondeo.

Para lograr que las manualidades en familia sean una práctica habitual, los especialistas consultados en el estudio proponen a los padres tácticas tan sencillas como renunciar a tomar un café fuera de casa, olvidarse de las redes sociales por un día o suprimir ver la televisión o la tableta una sola noche. Con estos simples pasos, apuntan los expertos, es posible sacar dos o tres horas a la semana para dedicarlas a hacer manualidades con los niños.

RSS. Sigue informado RSS sobre manualidades niños