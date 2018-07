Conciertos y festivales para ir con tus hijos

¿A quién no le gusta la música? A los bebés les fascina incluso antes de nacer, los niños no obtienen más que beneficios mientras aprenden a tocar un instrumento y hasta para los músicos más mayores tiene sus ventajas. No hay excusa, entonces, para disfrutar en familia de la música en todo lugar, también en los festivales de verano. En este artículo hacemos un repaso a los grandes eventos musicales que en estos meses cuentan con programación para los menores y varios de los que se han concebido solo para ellos. Además, damos algunos consejos para vivirlos al máximo.