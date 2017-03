Día del Padre: los mejores regalos caseros para papá

Para hacer un bonito regalo no hace falta mucho dinero. Por el contrario, a menudo los obsequios más valiosos son los que no se compran en las tiendas, sino los que se fabrican con cariño y esfuerzo. Y si los niños participan en su elaboración, sin duda pueden convertirse en el mejor presente para el Día del Padre. Este artículo propone cinco ideas para realizar en casa el regalo para papá : desde carteles para exhibir en el trabajo o en el coche hasta tazas decoradas , tarjetas de papel que imitan a la tecnología digital y marcos para fotos decorados con figuras del equipo de fútbol preferido .

Manualidades: poco dinero y mucho amor

Cuando llega una fecha como el Día del Padre y se piensa en un regalo, las manualidades hechas en casa son una alternativa estupenda. No solo porque permiten ahorrar, sino porque el trabajo que conlleva su elaboración dota al obsequio de un valor extra tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Además, es una buena manera de enseñar a los niños que muchas de las cosas más importantes de la vida no dependen del dinero. A continuación se proponen algunas ideas para confeccionar en casa unos bonitos presentes para el padre en su día.

1. Un cartel para exhibir en el trabajo o el coche

No hay nada de lo que los padres se enorgullezcan más que de sus hijos. Por eso llevan sus fotos en la cartera y siempre encuentran ocasión para hablar de ellos. Esta idea está pensada para que puedan presumir del regalo que le ha hecho su niño: un cartel hecho a mano donde su vástago le exprese lo mucho que le quiere.

Puede ser una tarjeta con el logo de Superman que afirme "mi papá es un superpapá", un dibujo donde el pequeño se haya autorretratado junto a su padre o la "señal de tráfico" para colgar en el automóvil que propone la web Guía del Niño: "Este coche lo conduce mi papá". Con una ventosa para colgar en el cristal del vehículo, esta señal es, a la vez, una forma de concienciar al hijo -y también a su padre- sobre la importancia de la educación vial y la seguridad.

2. Una taza decorada por el propio niño

Las tazas son otro elemento que, en general, tiene mucha presencia en la vida cotidiana. Desde el café con leche del desayuno hasta la infusión de después de cenar, a cualquier padre le encanta tomarlos si la taza es un regalo de su hijo, y mucho más si el propio niño la ha decorado. Para que quede bien, conviene ayudarle con los rotuladores y otras pinturas permanentes.

Una posibilidad es dibujar primero sobre la taza un "borrador" de lo que se quiere pintar. ¿Cómo hacerlo? No es difícil. Hay que escribir o dibujar el modelo (por ejemplo, la frase "Te quiero mucho, papá") sobre un papel fino, de modo que se pueda ver desde el otro lado. Luego, de ese otro lado, se pasa un rotulador no permanente sobre las letras, que quedarán escritas al revés (como si el texto estuviese frente a un espejo). Antes de que la tinta se seque, se presiona el papel sobre la taza, de forma que un poco de tinta pase a la cerámica. Como es tinta no permanente, se puede borrar e intentarlo otra vez si el resultado no es satisfactorio. Si en cambio sí lo es, se pinta con tinta permanente encima.

Otra opción es pintar una taza con tinta de pizarra, de tal forma que la decoración pueda cambiar día a día. Lo explica este vídeo de la web Fieltropiezos:





3. Un vaciabolsillos con palitos de helado

Esos pequeños recipientes llamados "vaciabolsillos" son un muy buen regalo, sobre todo para las personas desordenadas a las que les cuesta encontrar sus cosas porque siempre las dejan en cualquier parte. Quizás este útil objeto las ayude a perder menos tiempo para encontrarlas. Y es muy sencillo de hacer.

Con palitos de helado, se puede formar una especie de pequeño corral, como se ve en esta imagen.

También se pueden reutilizar cajas de cartón, desde las más pequeñas (como las del queso en porciones) hasta otras más grandes, como las de bombones. El teléfono móvil, llaves, monedas y otros artículos pueden hallar allí, por fin, su lugar.

4. Tarjetas tecnológicas

En muchos casos, las modernas herramientas digitales buscan parecerse a los dispositivos analógicos. Los libros electrónicos, que quieren asemejarse lo más posible a los de papel, son un ejemplo. Pues aquí se trata de hacer el camino inverso: representar, con recursos de papel, realidades que pertenecen al universo digital.

La web Manualidades Fáciles propone una tarjeta que, en su cara externa, reproduzca una búsqueda en Google: "El mejor papá del mundo". Al abrir la tarjeta, se encuentra el resultado: una foto del padre homenajeado junto con el niño.

El blog La Súper Mamy, por su parte, comparte el tutorial para confeccionar una tarjeta que recrea, con cartulina y papel, un iPad. La tarjeta se llama iDad (dad es "papá" en inglés) y es un regalo especial para padres amantes de Apple.

Para los seguidores de Facebook, el sitio Manualidades Artesanas, en su sección dedicada a las pequeñas piezas de plástico para hacer artesanías llamadas "hamabeads mini", explica cómo fabricar un llavero con forma de la clásica manita de "me gusta".

Y si se quiere hacer llegar a papá algunos "emails analógicos", se puede lograr con pinzas para la ropa, unos papelitos y algo de creatividad, como detalla la web Manualidades Infantiles.

5. Marco para fotos del equipo de fútbol preferido de papá

No podía faltar entre las propuestas una idea para padres futboleros. En este caso son marcos para fotos, que se pueden realizar con diferentes materiales: cartón, goma EVA, corcho, tela, madera, etc.

La estructura básica (una base rígida sobre la cual apoyar la instantánea y, por delante, un borde que la rodee) se puede adornar con imágenes de sus jugadores o su club preferido, tanto cromos como fragmentos recortados de diarios y revistas. Si además en la foto están el padre junto al niño en pose futbolera (jugando, en el estadio o con las camisetas) la combinación resultará inmejorable.

RSS. Sigue informado RSS sobre regalos padre