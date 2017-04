Consejos para acompañar al niño ante la muerte de un familiar

Si para los adultos la muerte de un ser querido es el episodio más difícil de sobrellevar, mucho más aún lo es para los niños pequeños, quienes todavía no tienen claro el significado de la muerte ni están maduros a nivel emocional para poder afrontarla. Este artículo describe cómo entienden la muerte los niños en función de su edad y propone algunas claves para acompañarles en situaciones de este tipo, como tratar de preservar todas las rutinas posibles, no evitar hablar de la muerte con el pequeño si él lo desea, no apresurarse para tomar decisiones que le afecten y observar su comportamiento con mucha atención.