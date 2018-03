Campamentos infantiles: ¿internos o de día?

Campamentos urbanos: de mañana o de día

Organizados en su mayoría por ayuntamientos, academias de idiomas, ludotecas y centros educativos de las localidades, los campamentos urbanos constituyen una alternativa divertida para mantener a los hijos entretenidos durante sus vacaciones escolares y mientras sus padres trabajan. De hecho, es una experiencia más parecida a una actividad extraescolar y no aporta todos los beneficios de una propuesta tan positiva como un campamento interno, pero "sigue siendo una experiencia de convivencia y de aprender de forma alternativa", asegura el psicólogo infanto-juvenil Abel Domínguez.

Las colonias de mañana resultan idóneas para los más pequeños desde los tres años de edad. Y las de día para aquellos niños que aún no se atreven a pasar la noche fuera de su casa, pero que quieren disfrutar de todo lo que supone acudir a unos campamentos. Por eso cuentan con actividades muy similares, y muchas de ellas en inglés: deportes, talleres de danza, teatro, cocina, excursiones, juegos de agua, yincanas, etc.

Estos campus ofrecen servicio de comedor, si es que se prolongan hasta bien entrada la tarde. Y es que los horarios suelen coincidir con la jornada laboral de verano de sus padres, como si fuera una jornada escolar más. Por lo general duran una semana, aunque hay algunos que brindan la posibilidad de apuntar al niño por días y actividades concretas, sin necesidad de ir a todo el campamento.

Además, resultan económicos -los hay desde los 21 euros un par de días a unos 60 o hasta 200 a la semana- y en su mayoría están subvencionados con descuentos por grupos, por familia numerosa o por la renta de los progenitores.

Los que organizan en Madrid el Aula joven y distintas empresas sobre surf en Sopelana (Vizcaya) o de variada temática en Sevilla son algunos ejemplos.

Campamentos internos

Los campamentos de verano tradicionales, donde los niños pasan desde una semana a 12 días lejos de su ambiente habitual, es una opción muy recomendable para los que tienen entre 6 y 17 años. Los de 15 días o un mes han quedado tan solo para las actividades de idiomas en el extranjero. Convivirán 24 horas con otros menores de su edad, lo que les ayudará a "desarrollar nuevas habilidades sociales y reforzar su autonomía y capacidad de comunicación", entre otros beneficios, recuerda Domínguez. La experiencia, por tanto, es más completa.

Sin embargo, los campamentos internos tienen un precio más elevado, que no baja de los 200 euros para una semana ni supera los 3.000 para un mes entero. Aun así, "no es lo mismo un campamento de asociaciones que no tiene trabajadores, que uno especializado en vela o equitación, que uno de idiomas con dos horas de clases al día y el resto juegos o que uno como en nuestro caso Rock Camp ya que, además de los profesionales, requiere instrumentos, iluminación, escenarios", reconoce Rafa Fernández, de Acampalia Ocio. El importe de los campamentos internos, por lo general, incluye el alojamiento con pensión completa, las actividades (clases, entrenamientos, algunas excursiones, talleres, etc.), materiales didácticos, equipajes, seguro de accidentes y de responsabilidad civil y desplazamientos diarios. El transporte hasta las instalaciones del campamento no siempre entra en el coste inicial. Descuentos por pronta inscripción y hasta becas rebajan la cuota.

Los campamentos residenciales se desarrollan en albergues, en tiendas de campaña en plena naturaleza, en colegios de otros países y hasta en granjas-escuela, donde aprender labores propias del medio rural (trabajo en el campo, elaboración artesanal de útiles y alimentos y cuidado de los animales y de la huerta). Hay clásicos como los deportivos, multiactividad o de idiomas. También existen inclusivos para niños con alguna discapacidad o enfermedad. Y en los últimos años proliferan campus de ocio con un carácter más especializado.

