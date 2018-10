Acoso escolar: cómo detectarlo y afrontarlo

La prevención es la mejor arma para acabar con este problema. Para José María Avilés, doctor en Psicología y miembro de Convives (asociación que trabaja la convivencia positiva en la escuela), "es necesario activar en la sociedad y en las comunidades educativas resortes continuados y específicos que aborden la prevención. No basta con trabajar la convivencia. Es necesario dirigirse contra el acoso". Y para ello, "debe ocupar espacio en las paredes del centro, en las conversaciones del alumnado, entre las preocupaciones de las familias, en las actas de los claustros, en las actividades de clase...", apunta en la revista digital de la asociación de julio de 2015.

Y en el caso de la familia, su labor está en "enseñar a los hijos valores, inculcándoles la importancia del compañerismo, la solidaridad, el apoyo y la ayuda, enseñándoles a ser asertivos sin ser agresivos en la defensa de sus ideas frente a una acción o conducta de un igual", recoge la 'Guía para Padres y Madres' de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA). "Un niño que sabe defender sus derechos no tendrá bullying", augura Zaitegi. Escucharles sin juzgarles y hacerles ver que delatar, soplón o chivato son etiquetas negativas que pueden utilizarse para disuadirles de informar sobre una acción agresiva o acoso ayudará a que no se callen si ven injusticias como el acoso escolar. Un correcto control parental de acompañamiento en el uso de las TIC, como el que propugna Internet Segura for Kids, también es fundamental hoy en día.

¿Mi hijo sufre acoso? Un acosado no se relaciona con sus amigos y familia como antes: está apático, como ausente, se muestra huidizo, tiene muchos cambios de humor. Come en exceso o le da por no comer. Pone mil excusas para no ir al cole. Se queja de dolor de barriga o de cabeza. Presenta moratones. Pregunta si algo de lo que le han dicho es verdad. Viene del colegio con ropa rota o sin algún material escolar. Tiene problemas para dormir. No utiliza tanto el móvil ni el ordenador y cuando lo hace después está ansioso o triste...

¿Mi hijo acosa? Al acosador le cuesta empatizar y compadecerse del otro. "Él se lo ha buscado, se lo merecía", comenta para justificar sus actos. No tiene sentimientos de culpa. Se frustra con facilidad. Se muestra agresivo en casa. No respeta las reglas. Cree que con la violencia uno logra lo que quiere. Le gusta burlarse y ridiculizar a los demás. Le resulta difícil controlar su mal genio.

Acosado. Nadie tiene derecho a hacerte daño, a tratarte así. Tú no tienes la culpa. Pero no te pongas al nivel de tus acosadores. Cuéntaselo a tus padres. Acude a tus profesores sin miedo. Busca ayuda entre tus compañeros. Si no lo dices, difícilmente el abuso pare. Y defiéndete. Dile que no estás de acuerdo con lo que está haciendo. Hazlo seguro de ti mismo. Si no hablas, él se hace más fuerte. Y reúne pruebas o datos. No elimines información, en caso de ciberbullying, pues el registro de llamadas, mensajes, SMS o MMS facilitarán a los especialistas la identificación del acosador y, en su caso, perseguirlo. Una foto o captura de pantalla servirán.

Padres de la víctima. Si sospechas de que tu hijo está sufiendo acoso escolar, busca el momento adecuado para hablar con él. Si no se abre, recuérdale que estás ahí para lo que sea y que buscar ayuda no es chivarse. Aun así, habla con su tutor y sus amigos de tu preocupación. Y si quiere hablar, deja que se exprese. No le juzgues, ponte en sus zapatos. No le eches en cara qué podría haber hecho. Y no le sobreprotejas, pero haz que se sienta apoyado en todo momento y dile qué pasos vais a dar. Pon en conocimiento del centro lo que ocurre para que inicie el protocolo de actuación según la comunidad autónoma. Tienes derecho a estar informado de cada paso. Y da un plazo para que se tomen medidas. El cambio de colegio, de primeras, no es la solución. Esta medida no hace más que victimizar al menor y, en muchas ocasiones, los niños vuelven a sufrir acoso en el nuevo centro. Lo mejor, según los expertos, es reforzar su autoestima. Confía en el orientador escolar. Pero no intentes resolverlo por tu cuenta. Ir a Inspección educativa y denunciar serían las últimas opciones. Mientras, en casa, mantén el clima de confianza y valora si tu hijo necesita ayuda psicológica.

Padres del acosador. Escucha su versión. Háblale desde la confianza e intenta averiguar por qué actúa así. Muéstrale tu desaprobación y dile que estás preocupado por él. Hazle que piense cómo se sentiría si se lo hicieran a él. Ayúdale a reflexionar sobre valores como la empatía y la solución pacífica de conflictos y a que reconozca que se ha equivocado y que deberá asumir sus consecuencias, con petición de perdón incluida. Por supuesto, no restes importancia a lo ocurrido ni justifiques la agresión. Dile que lo comunicarás al centro escolar para trabajar conjuntamente y ayudarle con profesionales especializados.

Padres del testigo. Presta atención a lo que cuenta sin opinar. Anímale a ser valiente y a estar siempre del lado de la víctima. Pide que se una a otros compañeros para ayudar al acosado y a comentar al tutor lo que conoce de la situación. Insiste en que eso no les convertirá en chivatos y que no tengan miedo a represalias del agresor, pues en cuanto no se sienta apoyado por el resto, dejará de actuar.