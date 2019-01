De pequeño quiero ser... youtuber

Ni futbolista ni cantante. Hoy en día los niños desean ser youtubers. Y no mañana ni cuando cumplan 18 años. Hoy. Impacientes, no quieren esperar a la mayoría de edad para hacer su sueño realidad. Y los padres tienen dos opciones si sus hijos se lo plantean: apoyarles y acompañarles en su proyecto o, por contra, no dejarles ni abrir una cuenta en la plataforma de vídeos YouTube. A continuación abordamos esta tendencia cada vez más común entre los menores y recogemos algunos consejos de expertos en este asunto.