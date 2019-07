Libros de texto: guía para principiantes

El curso acaba de terminar, pero lejos de respirar tranquilos, hay que ponerse manos a la obra para preparar el siguiente. La compra de libros de texto, sobre todo si es tu primera vez, se puede convertir en una auténtica pesadilla . Si no vives en una comunidad autónoma donde sean gratuitos o puedas beneficiarte de ayudas, prepárate para rascarte el bolsillo o estar muy atento a las ofertas. Los libros son caros, pero hay opciones para adquirirlos con los máximos beneficios : descuentos si te haces con más de un lote completo, intercambios, ejemplares de segunda mano, rebajas por comprarlos en el colegio... ¿Cuál es la mejor opción? Si eres principiante, esta guía podrá resolver dudas y, si eres veterano, quizás te pueda ayudar en la elección.

Cada comunidad autónoma tiene sus propias normas en materia de Educación, y también respecto a la financiación de los libros de texto. Hay algunas, como Andalucía y Navarra, donde son gratuitos en los colegios sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados). En otras hay intercambios, ayudas para las familias numerosas o para aquellas con menor renta... Sin embargo, la tónica general es efectuar un enorme desembolso cada año, que oscila entre 200 y 300 euros por hijo, en libros de texto. Si eres principiante, debes saber que hay muchas posibilidades para adquirirlos. Desgranamos algunas.

1. Libros gratuitos: solo en algunas comunidades

¿Libros de texto gratis? Suena a broma, pero hay comunidades donde se dispone de ellos sin coste alguno en Educación Primaria, ESO y Formación Profesional Básica, como Andalucía o Navarra, entre otras. Al terminar el curso, los libros se devuelven y permanecen en los centros para ser utilizados por nuevos alumnos.

En otros casos, como en la Comunidad de Madrid, se puede participar en programas de préstamo (en Madrid hay que inscribirse previamente). ¡Importante! Si tomas parte en estos programas, tus hijos no pueden subrayar ni realizar actividades en los volúmenes, pues serán entregados al centro al finalizar el año académico y, a cambio, recibirán los correspondientes al siguiente curso.

Hay también comunidades autónomas donde se otorgan ayudas para libros a las familias con rentas más bajas o son gratuitos para las familias numerosas, etc. Lo más conveniente para saber si puedes beneficiarte de alguna opción es consultar en la Consejería de Educación de tu comunidad autónoma o en el propio centro escolar de tu hijo, donde te orientarán.

2. Comprar los libros en el cole

Si eres principiante y el colegio te envía una circular con el listado de libros, los horarios de su librería, etc., quizás creerás que es tu mejor opción y ni te plantees que puede haber otras. No es así. Los centros (algunos tardan mucho tiempo en sacar la lista de títulos para el curso siguiente para favorecer que se adquieran en ellos) hacen el máximo descuento permitido (10 %), sí, pero al igual que otras muchas librerías. Además, muchos lo aplican solo en caso de que compres el lote completo de cada curso. Si tus hijos heredan algunos libros sí y otros no, los que tengas que adquirir te saldrán, en general, por el precio normal de mercado.

Esta opción resulta muy cómoda, pues "lo haces todo de una vez y sabes que los libros -con total seguridad- son los que pide el colegio", explica Fernando García, librero de un colegio concertado. No olvides pedir factura (tienen obligación de dártela) y exigir la posibilidad de pagar con tarjeta.

3. Intercambio de libros entre particulares y libros de segunda mano

Los programas de intercambio de libros de los centros escolares a veces necesitan cumplir una serie de requisitos (que el 10 % de las familias solicite el programa, etc.). Si en tu colegio no se practica y te gustaría dar (o vender) tus antiguos ejemplares a cambio de recibir los del siguiente curso, puedes recurrir a Internet, donde hay algunas webs que se dedican al intercambio (El Giralibro, Uniformes y Libros...). La idea es que, además de "obtener los libros a un precio inferior, fomentes entre tus hijos el buen trato a las cosas y, además, participéis en la reducción del consumo de papel", explican en El Giralibro. En estas plataformas online se facilita que las familias se pongan en contacto para proceder al intercambio de libros de texto. Es una manera sencilla de ahorrar dinero y, de paso, dar salida a unos ejemplares ya innecesarios.

También puedes encontrarlos en tiendas de segunda mano, tanto en la red como en tiendas físicas (cuyos precios suelen ser más bajos), sobre todo en las grandes ciudades.

4. Comprar en librerías: descuentos, envíos a domicilio, libros forrados...

La competencia entre librerías (online o físicas) por conseguir clientes es abrumadora durante el mes de junio y, sobre todo, julio. Las ofertas no se hacen esperar y puedes aprovecharte de ellas, pues algunas son tentadoras: 10 % en los libros más un plus de descuento a las familias numerosas o regalo de material escolar (recambios, cuadernos...).

Casi todas incluyen en su oferta el envío gratuito a domicilio y, cada vez más, por unos 5/10 euros añadidos al precio total, forran y marcan los libros incluso con las pegatinas que tú elijas. Así solo tienes que preocuparte de hacer el encargo y llevarlos el primer día al colegio. Porque para el pago también se dan ayudas y, a veces, hasta se brinda poder abonarlos en tres plazos (señal, en septiembre y en diciembre).

Si adquieres los ejemplares en grandes comercios también puedes obtener beneficios. En muchas ocasiones, ofrecen cheques o bonos para gastar después en otras compras. Por ejemplo, por hacerte con el lote de libros de 4º de Primaria, obtendrás x euros para gastar en la tienda a partir de septiembre.

