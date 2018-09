¿Cómo saber si un familiar fallecido dejó testamento o seguro de vida?

Han bloqueado la cuenta de mi padre tras fallecer, ¿cómo recupero su dinero? ¿Dejó testamento o no lo hay? ¿Tendría contratado algún seguro que ignore la familia? Tras la muerte de un familiar hay infinidad de gestiones por hacer y las dudas se agolpan, ya que son cuestiones con las que apenas estamos habituados. Pero no es tan difícil superar la prueba, como explicamos en este artículo. Los seguros que tuviera el difunto y su testamento se encuentran en sendos registros en los que debemos consultar transcurridas dos semanas del deceso. Y respecto a las cuentas, se desbloquearán tras entregar la documentación que nos identifique como herederos .

¿Cómo puedo saber si hay testamento de un familiar fallecido?

Hacer testamento es sencillo y barato, pero no se encuentra entre los trámites favoritos de los españoles. Cerca del 75 % de la población fallece sin haber dejado por escrito, y ante notario, su voluntad sucesoria, según datos de Optima Financial Planners. Para los herederos es también un problema, pues no pueden comenzar a realizar prácticamente ningún trámite sin tener la documentación que les acredite como tales, por lo que conocer si hay o no testamento es crucial. ¿Cómo saberlo?

Cuando una persona otorga testamento, el notario entrega una copia al testador, que puede ser autorizada o simple. El original del testamento, donde el testador estampa su firma, queda custodiado por el notario y es él quien se encarga de registrarlo en el Registro de Actos de Última Voluntad (RGAUV), organismo oficial dependiente del Ministerio de Justicia. Por ello, "en el momento del fallecimiento del causante podemos acudir al indicado registro para verificar si el fallecido ha elaborado testamento ante notario", explica Ignasi Vives, abogado del despacho Sanahuja Miranda.

Hay que tener en cuenta que para poder iniciar cualquier trámite deben pasar dos semanas desde el fallecimiento. Tras ese plazo, ya es posible ir al RGAUV, que existe desde 1885 e incorpora cada semana a su base de datos los testamentos que se realizan ante todos los notarios españoles. Allí consta la fecha del testamento y el notario ante el cual está depositado. Por un coste aproximado de unos tres euros, se da el documento que acredita si existe o no testamento. Cuando tengamos este escrito, "ya podremos acudir al notario a solicitar una copia auténtica del mismo e iniciar los trámites de aceptación de herencia", señala Vives.

Seguros de vida: todos en el Registro

No pasa una ni dos veces. Es "más común de lo que parece" que los potenciales beneficiarios de un seguro de vida tengan derecho de cobro contra la aseguradora y lo desconozcan. ¡La solución es sencilla! Para saber si el fallecido tenía seguros, solo es preciso dirigirse a un registro público donde constan los seguros que tenía contratados: el Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento. Gracias a este servicio, "el heredero podrá tener acceso a los seguros de vida vigentes en el momento de la fecha del fallecimiento", apunta Vives.

Los notarios que realicen la partición de una herencia o la disposición de bienes de una persona fallecida también están obligados a consultar este registro, a fin de poder informar a los herederos de la existencia de estos seguros, señalan desde el Consejo General del Notariado.

¿Y qué pasos hay que dar para cobrar los seguros de un fallecido, si es que los tenía? Basta con pedir un certificado de los seguros de vida contratados en vida por el familiar vigentes en la fecha de su defunción, pagar una tasa y aportar el certificado de defunción. Después, solo hay que "dirigirse a la compañía aseguradora, acreditando la condición de heredero, y solicitar el importe fijado en la indemnización", comenta el abogado.

¿Y cómo acceder a las cuentas bancarias del difunto?

Nada más tener constancia de la muerte de un cliente, el banco bloquea sus cuentas, por lo que no se puede disponer del dinero hasta confirmar quiénes son los herederos. La entidad tiene, además, la obligación de hacer constar el dinero que hay en la cuenta a fecha de la defunción del titular.

En el caso de una cuenta compartida, como puede ser un matrimonio, si la persona fallecida era cotitular de una cuenta, el otro cotitular puede disponer del 50 %, puesto que lo es de esa mitad. Pero la otra mitad se bloquea, ya que el control de ese dinero corresponde ya a los herederos. ¿Y qué hay que hacer para desbloquearla? Simple: demostrar la condición de heredero. "Solo se desbloquearán cuando el heredero haya realizado la aceptación de herencia (normalmente ante notario) y acredite de forma fehaciente que es heredero y que ha aceptado la herencia", asegura Ignasi Vives.

¡Una cuestión importante! Si desconocemos o tenemos dudas sobre las cuentas que tenía el fallecido y en qué entidades, se puede solicitar la información a la Agencia Tributaria.

