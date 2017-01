Fondos cotizados: todo lo que debes saber

Aunque los fondos cotizados son un híbrido entre los fondos de inversión y las operaciones en Bolsa, su fiscalidad está más próxima a las segundas.

Las ganancias habrá que computarlas como patrimoniales, a través de la base imponible del ahorro incorporado en la Declaración de la Renta. Tras la reforma fiscal de 2015, se han establecido cuatro tramos para su tributación que son muy estrechos. Oscilan entre el mínimo, del 19% para las ganancias patrimoniales de hasta 6.000 euros, y la más alta, del 23% para importes superiores a 50.000 euros.

No obstante, una diferencia respecto a la inversión en Bolsa es que en este producto no genera dividendos. Como consecuencia de ello, no habrá que tributar por este concepto en el rendimiento de los ahorros, lo que simplifica su sistema tributario.