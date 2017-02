En la inversión no solo hay que fijarse en la rentabilidad que ofrecen los productos. También son importantes los gastos que llevan aparejadas sus operaciones, incluso las inversiones bajas . Pero, ¿cuánto cuesta invertir? ¿Cuáles son los gastos de invertir en los distintos productos? En este artículo se analizan todos los gastos de la inversión: comisiones, pagos por ganancias y cargos en la Renta .

Casi todos los productos destinados para la inversión o el ahorro tienen unos gastos fijos, en muchos casos formalizados bajo comisiones, tanto en la renta fija como en la variable sobre todo. Y estos gastos de invertir, por tanto, reducen los posibles beneficios.

¿Cuánto cuesta invertir en renta variable?

Siempre hay una comisión sobre las órdenes de compra y venta. Incluyen los gastos de corretaje, su gestión y el canon que cobra la propia Bolsa por operar. La cuantía media está en torno al 0,20% del capital invertido. A ello hay que sumar las de custodia que, aunque baja, es un nuevo factor que habrá que descontar del rendimiento total de la operación.

En resumen, para una inversión estándar de 10.000 euros y con unos beneficios de 400 euros, supondrá que el importe neto se rebajará hasta 320 euros.

¿Cuánto cuesta invertir en la renta fija?

En esta alternativa de la inversión, los gastos derivan de la gestión de sus productos en la contratación. De esta forma, anularlos o cancelarlos de forma anticipada puede restar hasta un 2% sobre las ganancias obtenidas.

En otros casos, la inversión lleva incorporada una amplia gama de tasas (gestión, depósito, beneficio) que oscilan bajo márgenes en cada uno de ellos desde el 0,50% al 2%. Es el caso concreto de los fondos de inversión, independientemente de cual sea su naturaleza.

De esta forma, para un beneficio sobre los ahorros de 500 euros, se podrían reducir en 10 euros y quedarse en 490 euros.

¿Impuestos en los productos de inversión?

En buena parte de los modelos de inversión (dividendos, depósitos, pagarés bancarios, etc.), los ahorradores no perciben su rendimiento bruto, sino neto. En la práctica esto significa que descontarán el 15% como consecuencia de la aplicación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

En el caso de recibir unos beneficios de 100 euros, esta no será la cantidad que vaya a la cuenta corriente, sino 85 euros.

¿Cuánto hay que pagar por comisiones al invertir en fondos?

Hay otro gasto de invertir en fondos de inversión: la comisión de beneficios. ¿En qué consiste? Es el abono de una tasa en torno al 1%, si al vender las participaciones estas se encuentran en situación de ganancias. Solo se darán en este escenario, ya que si se produce el efecto inverso, es decir, venderlas con pérdidas, no generará la operación gasto alguno.

Gastos fiscales en la Bolsa

A todos estos desembolsos hay que añadir, además, los gastos fiscales. Estos solo se tributarán sobre los beneficios generados; es decir, si no se han producido ganancias no habrá que abonar nada en impuestos.

¿Cómo saber si sale a pagar? Basta calcular las ganancias obtenidas y restar las pérdidas. El resultado final, si es positivo, será su beneficio. Sobre este importe habrá que realizar la tributación.

Las acciones están integradas en la base imponible del ahorro en la parte correspondiente al rendimiento del capital mobiliario. No obstante, su tributación no será siempre la misma, sino que irá en función de los tramos en el ahorro. Se aplican desde un mínimo en el 10%, para importes de hasta 6.000 euros, a un límite que desde 2015 queda establecido en el 23% a partir de 50.000 euros. En cualquier caso, no se tributa por las operaciones realizadas de forma individual, sino que, por el contrario, como consecuencia de sumar todos los movimientos generados durante un mismo ejercicio.

