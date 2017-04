5 formas de aprovechar tus tarjetas si viajas en Semana Santa

En Semana Santa muchos españoles disfrutan de unas merecidas vacaciones viajando. En 2016, realizaron 182 millones de viajes y el mes de abril fue el tercero que más desplazamientos sumó, solo por detrás de julio y agosto, según el Instituo Nacional de Estadística (INE). Quienes aprovechen las fiestas de Semana Santa para realizar una pequeña escapada no está de más que sepan que pueden servirse de las ventajas que ofrecen las tarjetas en los viajes: desde sacar dinero gratis de los cajeros en el extranjero y cubrir distintas contingencias durante el trayecto, hasta abaratar el recorrido .

1. Sacar dinero de cualquier cajero del mundo gratis

Al tener que viajar al extranjero, es habitual preguntarse si sale más a cuenta llevar el dinero que se prevé necesitar en efectivo desde España o es preferible ir pasando la tarjeta y sacar dinero cuando sea preciso. La segunda opción es, además de más cómoda, más segura, pero tiene un inconveniente: las comisiones que cobran los bancos por extraer dinero en un cajero situado fuera de nuestras fronteras, que por lo general son del 4% o 4,5% sobre el dinero retirado con un mínimo de tres o cuatro euros. Además, el disgusto es doble cuando, encima de abonarle una comisión al banco, se debe soportar la llamada surcharge fee, la tarifa que cobra el propietario del cajero.

La solución, en estos casos, es utilizar tarjetas que no cobren comisiones por extraer efectivo fuera de España y, una vez en el destino, ir probando hasta encontrar un terminal que no aplique la surcharge fee. En la actualidad, Abanca, EVO Banco y Banco Mediolanum ofrecen a sus clientes la opción de sacar dinero gratis en el extranjero e imaginBank limita esta ventaja a las sucursales situadas en la zona del euro.

2. Cambiar de moneda sin coste

Si se saldrá del país estos días, es probable que se tenga que cambiar de moneda. De hecho, no hace falta irse de la Unión Europea para encontrarse en un país cuya moneda no sea el euro. Destinos tan recurridos como Dinamarca, Suecia, Polonia o Hungría disponen de su propio cambio. Así, quienes decidan salir de la zona del euro no solo tendrán que enfrentarse a la comisión por extraer efectivo de un cajero automático -que, como ya se ha explicado en el punto anterior, se puede evitar-, sino que es probable que tengan que abonar una comisión por cambio de divisa, tanto al sacar dinero como al realizar una compra.

Pero, una vez más, no está todo perdido. Se puede disponer de tarjetas que no aplican este recargo por pagar compras o por extraer efectivo en una moneda distinta al euro. En estos casos, el cambio es el fijado por Visa o por MasterCard, que es muy similar al cambio real.

3. Seguros de viaje gratis

Los seguros de accidente en el extranjero consituyen un elemento imprescindible cuando se viaja a ciertos países en los que la sanidad es muy cara. Su precio varía en función de las coberturas que incluya, de la situación del tomador del seguro, del destino y de los días que dure el desplazamiento. Este tipo de pólizas cubre contingencias como la repatriación en caso de defunción, los gastos de hospitalización en el lugar de destino o la prolongación de la estancia por enfermedad. Resultan casi indispensables si se viaja fuera de la Unión Europea.

Lo que muchos españoles no saben es que sus tarjetas de crédito ya incorporan un seguro de este tipo gratuito, por lo que si sus condiciones son buenas, evitarán tener que contratar una póliza extra, lo que supone un ahorro de varias decenas de euros. Los seguros de asistencia y accidentes en el extranjero que incluyen las tarjetas de crédito tienen las coberturas típicas asociadas a este tipo de pólizas. Antes de usarlos es importante: primero, leer las condiciones y las contingencias que cubre; segundo, consultar los requisitos de acceso; y, tercero, anotar el modo de contactar con la aseguradora.

Por lo general, estos seguros se activan cuando el titular del "plástico" compra el billete de transporte al lugar de destino con la tarjeta (por ejemplo, el billete de avión). Para utilizarlos es necesario llamar antes a un teléfono de contacto de la aseguradora, que siempre aparece en las condiciones de la póliza.

4. El retraso y la pérdida de equipaje, también cubiertos

Los seguros incorporados a las tarjetas no solo cubren contingencias sanitarias. Además de los gastos médicos, también es habitual que cubran situaciones como la pérdida y el retraso del equipaje y los gastos derivados de la compra de bienes de primera necesidad.

Si ocurre esto, se debe acudir al departamento de reclamaciones de la compañía de viaje y solicitar un parte que atestigüe la pérdida o el retraso del equipaje, que después se tendrá que enviar a la aseguradora.

5. Ahorrar al volante

Las ventajas que ofrecen las tarjetas al viajar no solo son para los trayectos fuera de España. Quienes esta semana Santa se decanten por desplazarse dentro del país en su coche también pueden beneficiarse. Cada vez son más los "plásticos" que incluyen entre sus ventajas descuentos al repostar carburante. Las bonificaciones se aplican en marcas concretas que varían en función de cada entidad.

