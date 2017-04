¿Se puede sacar dinero del cajero sin tarjeta?

No disponer de una tarjeta de débito -o no tenerla operativa- no siempre supone que no se pueda sacar dinero del cajero automático. Y es que para tener dinero en efectivo hay una serie de sistemas que permiten dotarse de liquidez y afrontar los gastos más necesarios y de mayor urgencia.

Existen varias formas de retirar dinero de un cajero sin tarjeta, hasta en el extranjero; unas herramientas que pueden sacar de más de un apuro cuando se ha perdido la tarjeta, ha sido bloqueada o ha sufrido alguna otra incidencia que impide realizar estas operaciones bancarias. Las siguientes propuestas dejan extraer dinero de la cuenta corriente, incluso cuando no se tiene la tarjeta a mano.

Aplicaciones para sacar dinero del cajero sin tarjeta

El banco ya está dentro del móvil. Las empresas financieras tecnológicas no bancarias, las llamadas fintech, permiten utilizar el teléfono para pagar, pedir un préstamo, gestionar las cuentas y hasta para sacar dinero del cajero sin necesidad de llevar la tarjeta encima.

Uno de los sistemas más innovadores, y a la vez avanzados, es el que aporta HalCash. Posibilita que los usuarios envíen y reciban dinero de forma instantánea. La mecánica es bien sencilla, pues se basa en mandar una orden desde el ordenador o el móvil. El receptor de este mensaje podrá recibir la clave para retirar el dinero sin necesidad de tarjeta. Una vez que se tenga la contraseña, solo habrá que pasarse por algún cajero automático que admita este sistema y realizar la operación.

Otro de los sistemas es Twyp Cash, una aplicación que permite extraer dinero cada vez que se formaliza una compra. También admite el pago de lo adquirido sin tener que sacar dinero en efectivo.

Una de las claves de éxito de estos sistemas radica en que las comisiones no son excesivas, aunque dependen de las condiciones que imponen desde cada entidad bancaria. Por otra parte, disponen de una fecha de caducidad, que vendrá en el mensaje emitido, así como la cantidad que pueda retirarse.

Aunque estos procedimientos están ideados para mandar dinero a otras personas o empresas, también es posible usarlos de forma personal, es decir, para enviarse un mensaje a uno mismo con el fin de poder sacar dinero del cajero sin tarjeta.

Sacar dinero sin tarjeta a través de la banca online

La banca online también tiene herramientas para retirar dinero sin tarjeta. En este caso, se necesita la clave de usuario más otra adicional, que se mandará al titular por móvil. Bankinter, ING Direct y La Caixa son algunas de las entidades que ya ofrecen este servicio a sus clientes.

De esta manera, es posible sacar el dinero requerido cuando no se tiene una tarjeta o cuando se ha dejado olvidada en casa. En cualquier caso, y por motivos de seguridad, estos sistemas no permiten realizar varias operaciones al día.

Cómo comprar sin tarjeta ni dinero en efectivo: con el móvil

Otros sistemas también dejan pagar las compras con el móvil en los comercios sin llevar las tarjetas de crédito o débito.

Este abono con el teléfono funciona con la misma tecnología que las llamadas tarjetas contactless. Estas tarjetas de crédito o débito están equipadas con un chip NFC (near field communication o "comunicación de campo cercano") que posibilitan realizar operaciones con la tarjeta sin que esta llegue a tocar de manera física el terminal de pago o datáfono; con acercarla o pasarla por encima es más que suficiente. El método se desarrolla a través de aplicaciones gratuitas que permiten pagar sin intermediarios financieros en algunos establecimientos, como comercios o restaurantes.

El sistema de abono es el móvil. Solo se requiere acercar el dispositivo a la terminal del punto de venta e introducir la correspondiente clave o número de identificación. Este método deja pagar o adquirir servicios, aunque no se lleve ni un solo euro en la cartera. De esta prestación pueden beneficiarse los clientes de algunas entidades financieras: Unicaja, Openbank y Kutxabank, entre otras.

