¿Cómo pagar menos impuestos a Hacienda?

Para pagar menos dinero en impuestos a través de la Declaración de la Renta, no solo se debe estar atento a todas las deducciones en el IRPF habilitadas tras la última reforma fiscal. Hay gastos que también permiten abonar menos a la Agencia Tributaria. Entre ellos están el alquiler de la vivienda, la guardería de los niños, las pérdidas en la Bolsa y, a veces, hasta lo que cuesta el seguro médico . A continuación se desgranan seis claves para pagar menos a Hacienda en la Declaración de la Renta 2016 .

Clave 1. Proteger la salud

Aunque parezca extraño, los seguros médicos son una de las alternativas más beneficiosas para disminuir la cantidad de dinero que se paga a Hacienda, siempre que afecte a los trabajadores por cuenta propia. Por medio de la contratación de una póliza de salud se puede conseguir reducir el importe de lo que se abona -hasta 4.500 euros en la base imponible de la Declaración de la Renta de este año-, ya que está considerado como un gasto deducible para esta clase de contribuyentes.

Clave 2. Aprovechar las minusvalías en Bolsa

Perder dinero en la renta variable no tiene que suponer un hecho negativo en todos los casos. Aparte del disgusto inicial por las malas operaciones en Bolsa, puede ser una excusa para pagar menos dinero en la Declaración de la Renta, a través de una compensación con las ganancias generadas durante el pasado ejercicio.

Porque no se puede olvidar que solo se abonarán impuestos por las plusvalías obtenidas, mientras que, por el contrario, si se aportan pérdidas, no habrá que pagarlos y sí disminuir el impacto fiscal de las operaciones ganadoras en la Bolsa.

Clave 3. Controlar los gastos profesionales

Cualquier desembolso atípico que tengan los contribuyentes podrá ser deducido de los ingresos del trabajo. De esta manera, se abonará menos dinero en las obligaciones tributarias. Pero, ¿cuáles de ellos?

Hay partidas de diversa naturaleza, como las cuotas sindicales, de los colegios profesionales o incluso las costas de algún pleito de carácter laboral. Es muy conveniente revisar todos los gastos que se tengan, porque puede que alguno sirva para que este año el esfuerzo monetario sea menor que en otros ejercicios.

Clave 4. Vivir de alquiler

Si el régimen de ocupación de una vivienda es de alquiler, el inquilino está de enhorabuena, porque tendrá deducciones por ese gasto. Pero no siempre, ya que, tras la reforma fiscal, esto solo afecta a las operaciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2014, pero no a las formalizadas a partir de esa fecha, que no contarán con ninguna clase de beneficios fiscales.

Clave 5. Guardería de los hijos, gastos educativos, etc.

Es necesario que se guarden todos los justificantes de los principales gastos para poder acogerse a ciertas deducciones sobre los mismos. En función de la comunidad autónoma donde se resida, se tienen derecho a algunas: la guardería de los hijos, gastos educativos o de transporte público y hasta la instalación de dispositivos energéticos en el hogar.

Clave 6. Ser solidario

Ser una persona solidaria tiene mayor recompensa a partir de este año. Porque contribuir con las organizaciones sin ánimo de lucro a través de las donaciones será una operación muy beneficiosa para los intereses de los contribuyentes. Desde este ejercicio, la desgravación de los primeros 150 euros se elevará hasta el 75%, mientras que para el resto de los tramos se aplicará el 30%. Además, podrá añadirse otro 5% en los casos en que estas personas lleven más de dos años con esta clase de colaboraciones altruistas.

Constituye una de las novedades más relevantes de la campaña de la Renta 2016 y que está contemplada en la reforma fiscal. Tiene como objetivo fomentar entre los ciudadanos la implicación en acciones de mecenazgo a fin de mejorar los planteamientos de estos organismos sociales. Con este sistema, todas las personas que están implicadas en procesos solidarios ven mejoradas sus donaciones en un 5% de sus desgravaciones.

