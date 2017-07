Comisiones del banco: ¿cuáles son ilegales?

De todas las comisiones que cobran las entidades a sus clientes, algunas son legales y otras no, por lo que conocer la diferencia puede suponer cierto ahorro para los usuarios. Además, cuando el banco percibe dinero por una comisión que se pueda creer que no es legal, como puede ocurrir con las comisiones por ingreso de dinero y algunas relacionadas con los números rojos , se puede reclamar al banco para que devuelvan esa cantidad. En este artículo se desvela qué comisiones bancarias son legales y cuáles no .

Son tantas las comisiones que cobran los bancos, que puede llegar un momento en el que no se sepa con certeza cuáles son las legales y las que no lo son. Para subsanar esta laguna informativa, nada mejor que citar los requisitos del primero de los escenarios: las comisiones bancarias son legales cuando sean a cambio de un servicio solicitado. Existen comisiones obligatorias. Pero hay otras que no se tienen por qué aceptar, y que incluso se pueden reclamar.

Comisiones de mantenimiento: ¿son legales?

Casi todas son aplicables, y legales, por parte de las entidades financieras. Pero dependerá del producto contratado. Las comisiones aplicadas a los productos de ahorro, imposiciones a plazo o pagarés bancarios no deberán ser efectivas en ninguna situación.

Por el contrario, las comisiones que tienen relación con las tarjetas, cuentas corrientes o préstamos de cualquier naturaleza sí son legales, y la entidad puede demandar una pequeña cantidad por este concepto.

Descubierto, ¿pueden cobrar comisión por números rojos?

Las comisiones relacionadas son los números rojos son las más problemáticas, ya que su legalidad dependerá de las condiciones de la cuenta de ahorro. No obstante, casi todos los gastos derivados de su gestión, incluidas las comisiones, son ilegales.

El motivo es muy fácil de entender. La razón reside en que los avisos de la deuda no afectan a su cuantía, ya que se formaliza a través de los canales tradicionales: teléfono, correo electrónico, etc. En cambio, sí será legal cobrar el interés vinculado a la demora o por estar en números rojos.

Transferencias e ingresos: ¿son legales las comisiones?

Aunque algunos bancos no tienen comisiones por las transferencias nacionales, las entidades sí que pueden incluirlas en los gastos regulares del cliente, ya que se trata de un servicio adicional que utiliza cuando lo necesita y del que se está beneficiando. En todo caso, las comisiones no pueden ser abusivas.

Por el contrario, las comisiones cobradas por los ingresos en efectivo a otras cuentas sí son consideradas ilegales, ya que es un servicio que demanda un tercero.

¿Pueden ingresar comisión por los préstamos?

La gran parte de los gastos que conllevan los préstamos e hipotecas está debidamente descrita en el contrato. Uno de ellos es la amortización de una línea de crédito que se materializa con otro préstamo suscrito en la misma entidad. No obstante, las penalizaciones de amortización anticipada no deberían abonarse al cliente al no existir ningún perjuicio en los intereses del banco.

Otro caso muy parecido es el que tiene que ver con las comisiones de estudio de los créditos. Aunque es una comisión que está desapareciendo de los contratos, cuando este concepto se incorpora, este es legal, siempre que implique que se produzca una redacción del contrato y, por tanto, sea normal que se cobre por este servicio que presta la entidad.

¿Cómo eliminar las comisiones de las tarjetas? Si es titular de una tarjeta bancaria, ya sea de crédito o débito, conocerá que las comisiones son una fuente fija de gastos. No obstante, existe una estrategia comercial muy sencilla que limitará estos desembolsos: los gastos de gestión y mantenimiento desaparecen, si se domicilia la nómina o pensión a una cuenta corriente que admita esta operación. No será un importe muy elevado, pero al menos permitirá poder ahorrar entre 50 y 100 euros todos los años, en función del modelo suscrito, sin que se tenga que renunciar a ninguna de sus prestaciones.

