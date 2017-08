¿Cómo son las transferencias bancarias instantáneas?

¿Cómo enviar y mandar dinero con más rapidez?

Uno de los mayores problemas que genera la realización de transferencias bancarias es que pueden tardar unos pocos días en llegar a sus destinatarios. Las transferencias instantáneas quieren solventar esta incidencia, ya que es un nuevo sistema que deja recibir y enviar dinero a los pocos minutos de formalizar las órdenes.

Desde este verano, ya es posible hacer transferencias bancarias en tiempo real desde buena parte de las entidades financieras españolas, por medio de un proceso que se encarga de abreviar la gestión en la liquidación del dinero. Se realiza en tiempo real, pero sin renunciar a una total seguridad en las operaciones, con un tiempo máximo para hacer el intercambio que se aproxima a los 15 o 20 segundos.

Estas transferencias se efectúan gracias al sistema TIPS (target instant payment settlement, sistema de pago instantáneo). Y no son a través de una aplicación para móviles, como pudiese pensarse en un principio, sino desde el propio banco. Solo con el dato del número de cuenta o IBAN, los usuarios pueden enviar en tan solo unos segundos el dinero que deseen a su destinatario. No hay limitaciones en su utilización, ya que esta operación podrá realizarse a cualquier hora del día, incluso los fines de semana, algo no posible a través de las transferencias bancarias convencionales.

¿Cuánto dinero puedo enviar con una transferencia instantánea?

El importe máximo es de 15.000 euros. La ventaja es que con estas transferencias ya no habrá que esperar a que la cantidad enviada tenga que ser constatada por la otra parte: en el mismo momento se tendrá constancia de la operación realizada.

Esto implica múltiples ventajas, ya que puede utilizarse para los negocios, pagos en las compras o incluso en las operaciones entre particulares. No en vano, uno de los principales efectos que genera es el incremento en la velocidad de la circulación del dinero y de la que podrán beneficiarse todos los clientes.

¿Cómo funcionan las transferencias instantáneas?

Una sustancial diferencia con respecto al actual modelo de transferencias es que no habrá presencia de intermediarios.

Por otra parte, si bien la operación está disponible en euros, es muy factible que, una vez que este modelo de pago esté asentado, se amplíe a otras divisas: francos suizos, dólares norteamericanos, etc. Será un sistema de pago abierto a todos los países de la Unión Europea, sin ninguna clase de limitaciones en su uso.

Tendrá un coste a las entidades bancarias de 0,2 céntimos de euro por transacción. En cualquier caso, será decisión de los bancos que este importe repercuta en el cliente, tal y como pasa hoy en día con las tarjetas de crédito y débito.

Pero lo más importante es la innovación en el proceso de pago instantáneo con TIPS. Este sistema implica que la entidad emisora se encargará de canalizar la petición para que el sistema TIPS confirme la solicitud. Como consecuencia de ello, se guarda el dinero para enviarlo a la entidad receptora, a fin de que este importe se deduzca de la entidad emisora para ingresarlo en la receptora.

Utilidades de las transferencias instantáneas Son muchas las aplicaciones que conlleva la utilización de este nuevo sistema de pago. Serán útiles para los estudiantes de Erasmus que esperan a que sus asignaciones económicas les lleguen a sus cuentas corrientes desde España. Y también lo será para los propietarios de una vivienda que dependen del pago del alquiler por parte de los nuevos inquilinos. Además, las transferencias instantáneas son útiles para un buen número de trabajadores autónomos que tienen que esperar unos cuantos días hasta recibir los pagos de sus clientes o suministradores. Con la irrupción de este nuevo modelo ya no habrá que esperar para disponer de estos importes, con lo que, en buena medida, solucionará los problemas de liquidez en sus cuentas personales e incluso con el ahorro de comisiones por la concesión de pequeños créditos o por estar en números rojos.

