Invertir en bitcóin: todo lo que debes saber

¿Invierte en bitcoines? Si es así, llegado el momento no le quedará más remedio que rendir cuentas con el fisco. Si ha comprado o vendido bitcoines en 2017 con beneficio, para Hacienda será considerado como una ganancia patrimonial. Y, como tal, habrá que sumarla al resto de ganancias y pérdidas patrimoniales e incluirlo en la Declaración de la Renta de 2017.

Si vende, pero los bitcoines se mantienen en el monedero del usuario, no habrá que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque estas monedas no tienen valor real hasta que no se convierten en euros (o cualquier otra divisa), y por ello no hay que tributar.