6 pasos para cancelar un seguro

¿Quiere cancelar un seguro y no sabe por dónde empezar? Conocer cómo anular una póliza es importante, ya que no seguir los pasos correctos, o hacerlo fuera de plazo, puede implicar tener que pagar más dinero. En este artículo se detalla cómo rescindir un seguro en seis pasos: entre ellos, sopesar la decisión, comunicarlo al agente comercial, escribir una carta certificada en el caso de que sea necesario, cumplir con los plazos y comunicar al banco esta determinación para que no pasen más cargos.