Trucos para reconocer un billete falso

En Europa hay más de 21.000 millones de billetes en circulación, según datos del Banco Central Europeo. Las denominaciones más falsificadas son las de 20 y 50 euros, mientras que los billetes de 200 y los de 5 euros se mantienen muy al margen de este tipo de actividades delictivas. Si bien las posibilidades de encontrarse con este tipo de papel moneda sin valor son reducidas, por el gran volumen de billetes en movimiento que hay no es difícil que en alguna ocasión se haya tenido uno falso en las manos y es probable que, incluso, sin darse cuenta.

Para evitar el flujo de billetes de euro falsos, el BCE lleva años haciendo campaña a fi de que los consumidores de la zona del euro sean capaces de detectarlos. Los elementos de seguridad de los billetes de euro complican su falsificación pero, a su vez, facilitan a los usuarios distinguir los verdaderos de los falsos. Para dar con los amañados, el BCE propone estos tres sencillos trucos:

1. ¿Como reconocer un billete falso? Toque el papel

La textura del billete debe ser firme y, además, ciertos elementos tienen que estar impresos en relieve. Tocar el billete para percibir su consistencia y textura (los auténticos son ásperos al tacto) es el primer paso para detectar uno falso.

Se puede apreciar con facilidad que los bordes del anverso tienen una serie de líneas en relieve. También se puede notar esta característica en el dibujo principal del billete, en la cifra y en las letras.

En los billetes anteriores a la serie Europa se aprecia que la tinta es más gruesa en ciertas zonas del anverso, aunque carece de todos los elementos que sí tienen los nuevos billetes.

2. Mire bien el billete, ¿ve el hilo de seguridad?

Si se observan los billetes de euro al trasluz, se ve un hilo de seguridad en su centro. En esta fina franja aparece el símbolo del euro y también el valor del billete. Además, en el holograma lateral se puede apreciar un retrato de Europa, personaje mitológico que da nombre a la nueva serie de billetes de euro, mientras que, en el lado opuesto, hay una marca de agua también con su retrato y una ventana que solo se nota al trasluz.

En los billetes de la primera serie, los elementos de seguridad son algo distintos: hay una marca de agua, que puede verse al trasluz, similar a la imagen principal del billete, además de un hilo de seguridad y un elemento llamado "motivo de coincidencia" en la parte superior.

3. Gire el billete, ¿tiene un reflejo metálico?

El último paso para detectar si un billete de euro es verdadero o una imitación es, tal y como señala el Banco Central Europeo, girarlo. Al inclinar el billete, el número de color verde que indica su valor (situado en la esquina inferior izquierda del anverso) cambia de color, de verde a azul oscuro, y produce un reflejo metálico.

Al mover el billete también se puede ver el retrato de Europa en el holograma que hay en uno de los laterales. Además, la ventana en la que se encuentra ese retrato se vuelve transparente si se pone el billete a contraluz y el busto puede verse por ambas caras. Por último, si se inclina el papel moneda, en esa ventana aparecen números y líneas multicolores.

En los billetes anteriores a la serie actual, se puede ver un holograma que cambia de color y, en función de la denominación del billete, una banda iridiscente (banda dorada con el valor del billete y el símbolo del euro). Además, en los antiguos billetes 50, 100, 200 y 500 euros, anteriores a la serie Europa, la cifra que indica el valor del billete situada en el reverso, al girarse, cambia de color morado a color verde.

¿Más trucos para reconocer un billete falso? Además de los elementos de seguridad visibles a simple vista, se añaden algunos más que cuesta de detectar, pero que dificultan su falsificación, como microtextos legibles solo con lupa, elementos que resplandecen bajo los efectos de la luz ultravioleta o elementos que se hacen visibles o invisibles bajo una luz infrarroja.

¿Cómo actuar si se encuentra un billete falso?

Si llega a sus manos un billete de dudosa autenticidad, debe retirarlo de la circulación. Hacer circular un billete de euro que se sabe que es falso es un delito penado con hasta seis meses de cárcel.

Asimismo, el Reglamento 1338/2001/CE del Consejo establece que los bancos y cualquier otra compañía encargada de manipular y entregar efectivo estarán "obligadas a retirar de la circulación y entregar a las autoridades nacionales competentes los billetes y las monedas denominados en euros, cuya falsedad les conste o puedan suponer fundadamente". En este caso, la autoridad competente es el Banco de España.

A título personal, si cae en sus manos un billete de euro falso, puede acudir a la policía para denunciar los hechos. También se puede enviarlo al Banco de España o entregarlo en persona en una sucursal del regulador. Otra opción es llevarlo al banco para que compruebe la autenticidad del billete. La entidad estará obligada a retener el billete, salvo que compruebe que no es falso, en cuyo caso se lo tendrá que devolver a su titular.

En cualquier caso, no se debe bajo ningún concepto intentar colocárselo a una tercera persona. El artículo 386 del Código Penal es muy claro en este sentido: "El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa la expenda o distribuya después de constarle su falsedad será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses. No obstante, si el valor aparente de la moneda no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses".

Además, el Banco Central Europeo ofrece algunos consejos a los comerciantes que reciben un billete de euro falso: no discutir con el cliente y, ante todo, velar por su propia seguridad; intentar hablar con un superior o un miembro de seguridad para que le explique al cliente lo sucedido; asegurarse de que el billete permanece siempre a la vista del consumidor, para evitar reclamaciones; e intentar no devolver al cliente el billete siempre que se pueda.

RSS. Sigue informado RSS sobre billetes dinero