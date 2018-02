14 blogs para aprender de economía doméstica... ¡gratis!

¿No es capaz de ahorrar y quiere conocer trucos para hacerlo? ¿Necesita hacer un presupuesto y no sabe cómo? ¿Quiere invertir sin miedo a equivocarse? Todas estas preguntas y muchas más tienen respuesta en los blogs de economía doméstica . En Internet hay cientos, pero los 14 recogidos en este artículo le ayudarán a ahorrar de manera amena y le serán de gran utilidad para aprender a manejar el día a día de su economía y controlar mejor sus finanzas... ¡y de manera gratuita!

No hay más que echar una ojeada a sus nombres para darse cuenta de lo cercanos que están a la realidad. CasaCocheCurro, Cosas de la crisis o 123 Dinero son algunos de los blogs que facilitan -¡y mucho!- la tarea de ahorrar y tomar decisiones económicas acertadas, con ideas y soluciones pegadas al día a día de las familias. Algo muy necesario si se tiene en cuenta que el 22% de los españoles no tiene su situación financiera bajo control, según refleja el último 'Informe Europeo de Pagos de Consumidores' elaborado por la compañía de gestión de crédito Intrum Justitia y Lindorff. Para cambiar estos datos, ¡no pierda de vista estos 14 blogs!

1. CasaCocheCurro

CasaCocheCurro brinda información de interés a quienes sientan curiosidad por conocer "cómo afrontar las grandes decisiones económicas de la vida, entre ellas, comprar una casa y solicitar una hipoteca o adquirir un coche con préstamo", explica Javier Navarro, su autor. Navarro ofrece información para saber de qué modo afectan a las personas estas grandes decisiones económicas así como trucos para ahorrar en el día a día.

Con la crisis muchos ciudadanos han buscado cambiar hábitos y aprender a ahorrar, y blogs como este son de mucha utilidad en ese sentido. Navarro espera que la experiencia "nos haya enseñado a actuar financieramente de una manera mucho más responsable, es decir, sin tomar decisiones alocadas". Y, sobre todo, piensa en los jóvenes, a quienes desea que "no vuelvan a cometer nuestros mismos errores y dispongan de la información suficiente como para saber tomar las decisiones más adecuadas".

2. Ahorradoras

En Ahorradoras trabajan a diario para enseñar a gestionar la economía doméstica. Y comienzan con mostrar cómo se realiza un presupuesto mensual, "algo sumamente importante pero que, hasta que no somos conscientes de su importancia, no solemos tener", explica María Pilar Amela, su coordinadora. Exponer de qué manera evitar gastos innecesarios, así como aprovechar los recursos que hay al alcance para sacar el máximo provecho al dinero, son algunos de los pilares de este blog, que pretende "aportar nuestro granito de arena para mejorar la cultura financiera y del ahorro", indica la bloguera.

Ahorradoras es un blog muy cercano que enseña diferentes métodos de ahorro, como aprovechar recursos como cupones de descuento, muestras gratis y promociones, etc. También apunta trucos y consejos para hacer las tareas domésticas de la forma más rápida y económica. Y sus seguidores también contribuyen con sus propias fórmulas y recomendaciones, "creando así una comunidad enorme en la que todos y todas nos ayudamos", señala Amela.

3. El Recetario Financiero

¿Cocina o finanzas? La originalidad y la aparente sencillez son los ingredientes principales del éxito del blog El Recetario Financiero. En él se halla una "dieta para adelgazar las deudas y muchos consejos prácticos para llevarla a cabo con mucha facilidad", explica Verónica Deambrogio. Además, se puede probar el menú vegetariano, con consejos para ahorrar y donde poder encontrar desde una encuesta para descubrir qué clase de consumidor se es, según la forma de utilizar el dinero, hasta un artículo que ayuda a conocer si se cuenta con "inteligencia financiera".

El objetivo del blog es contribuir a que las personas entiendan con facilidad la economía diaria y las finanzas personales, para que se den cuenta de que una dieta sana es tan importante como unas finanzas saludables y que aprender sobre el dinero no tiene por qué dar dolor de cabeza, que puede ser divertido y que, además, es tan necesario como alimentarse todos los días.

Para ello, utiliza "recetas económicas" elaboradas por los expertos en finanzas o "chefs financieros" del portal, que ayudan a relacionar los conceptos económicos con la gastronomía. "Así la información es más apetecible, fácil de digerir y ¡muy nutritiva para cualquier bolsillo!", asegura Deambrogio.

4. Gana Dinero y Tiempo

Inma Ruiz inició su blog Gana Dinero y Tiempo para contar en primera persona todo lo que está aprendiendo sobre finanzas personales y lo que aplica en su propia vida. Y ello con la doble intención de afianzar lo aprendido (al escribir se hace el trabajo de organizar bien las ideas y buscar más información) y compartir sus inquietudes con otras personas que también están interesadas en mejorar las finanzas personales, "a las que les puede ser útil conocer la experiencia de otra persona, tanto los errores financieros que cometemos como los aciertos", comenta.

Por eso, su blog aporta ideas de ahorro para la vuelta al cole, ahorro en agua, electricidad, ahorro de tiempo, compra online... "En las escuelas debería enseñarse a gestionar de modo correcto las finanzas. Además de preparar a los jóvenes para poder realizar un trabajo, sería muy conveniente enseñarles a administrar el dinero que ganan", propone.

En este blog en el que se habla de situaciones cotidianas, con un lenguaje coloquial fácil de entender, Ruiz recalca que "el primer paso para empezar a controlar las finanzas es estudiar los gastos para ver qué se puede reducir y, por otro lado, cómo aumentar los ingresos".

5. 123 Dinero

123 Dinero es un blog que destaca por su cercanía y claridad al explicar temas económicos. En la actualidad, hay preocupación por el ahorro y las finanzas, pues nadie quiere ser el próximo al que embarguen su casa o en quedarse sin trabajo sin ningún respaldo económico. Y Jimena Villacrés, con este blog, ayuda a las personas en tres aspectos principales: ahorrar (con pequeños cambios o adquiriendo nuevos hábitos, que no afecten a su vida pero sí mejoren sus bolsillos), ganar dinero (con ideas seguras, para que no caigan en estafas y no pierdan ni su tiempo ni su dinero) y finanzas personales (para aprender a gestionar el dinero).

123 Dinero ayuda a ahorrar explicando cómo cambiando pequeñas cosas en las rutinas de cada día se puede gastar menos dinero. Muchas veces no se es consciente de ello, pero es así. "Doy consejos sobre cómo hacerlo sin que eso afecte traumáticamente a su día a día", indica Villacrés. Incluso ha escrito una pequeña guía con 50 sencillos trucos para ahorrar, que se puede descargar de manera gratuita en el blog.

6. Blog y Lana

Desde que empezó a escribir Blog y Lana en 2008, Sonia Sánchez-Escuer ha notado un boom en el interés por las finanzas. "¡Y qué bueno es! Hace falta más conciencia, conocimiento e información práctica", explica. Eso es, precisamente, lo que ella propone en su blog, que es "un negocio al mismo tiempo que una ayuda para las personas, pues la economía es un tema importante pero muy descuidado en la educación formal". ¿Cómo lo consigue? "Desmitifico ideas falsas sobre el ahorro", señala. Para ello, ayuda a ahorrar con consejos prácticos y retos accesibles para las personas que no tienen el hábito o que creen que no pueden ahorrar.

7. AhorroCapital

El principal objetivo de AhorroCapital es "compartir conocimientos con una finalidad educativa y divulgativa", apunta Jesús Arribas. Pretende fomentar el desarrollo de la cultura financiera entre ahorradores e inversores y ayudarles a tomar decisiones sobre temas relacionados con el dinero de forma autónoma y eficiente. ¿Cómo hacerlo? Primero, se invita a la reflexión sobre las metas financieras, los sueños y miedos personales. Después se hace comprender cuánto se necesitaría ahorrar para cumplir esas necesidades de gasto futuro. Y, luego, se trata de ver cómo puede encajar todo eso dentro de un plan financiero global y familiar. "Cuando focalizas el ahorro en una imagen o en un objetivo concreto, todo el proceso cobra sentido y se vuelve más sencillo de cumplir", reconoce Arribas.

Los temas relacionados con el dinero y la economía son inherentes al día a día, y todas las personas deben enfrentarse a decisiones financieras relevantes. Por ello, hay que adquirir unos conocimientos mínimos que ayuden a desenvolverse con soltura en ese ámbito. AhorroCapital ayuda, y lo hace de manera independiente, cercana y sincera. Sus lectores pueden encontrar respuestas a muchas de las preguntas que se plantean "sin interferencias de intereses comerciales. Por desgracia, una gran mayoría de lo que la industria financiera llama asesoramiento financiero es, en realidad, ventas de productos financieros", admite Arribas.

8. Olvídate de tu cerdito

Si se quiere obtener educación financiera orientada sobre todo a niños y jóvenes, no hay más que visitar Olvidate de tu cerdito. Este blog utiliza un lenguaje muy sencillo y claro y enseña cómo manejar el dinero, de qué manera ahorrar y a saber que invertir parte del dinero hace que crezca mucho para poder tener un futuro mejor.

Las entradas están organizadas por niveles de dificultad, según el público y temas tratados. En el nivel 1 se abordan las finanzas personales básicas (dinero, ahorro, ingresos, gastos, interés, deudas, bancos...); el nivel 2 trata de principios de inversión (negocios, renta fija y variable, índices, fondos, bolsa, rentas pasivas...); y el 3 está dedicado a la inversión más avanzada, como valorar negocios, contabilidad, carteras de inversión, etc.

9. Sin dinero

Sin dinero es un blog que fomenta lo gratuito frente al consumismo y, para ello, en la web concentra de manera organizada diferentes recursos gratuitos, desde cursos de formación a teatro, pasando por viajes, trueque y bancos de tiempo. Muchas veces se gasta más por desconocimiento de todo lo que está de forma gratuita al alcance de cualquier persona. Y este blog pretende ayudar y, de paso, hacer romper con una vida tan dependiente del dinero.

10. Reinventa tu dinero

El blog de Juanjo y Marco trata de proporcionar una educación financiera de calidad, pues, como expresan en su blog, de haberla tenido, la pasada crisis financiera mundial "nos hubiese afectado menos, hubiésemos estado mejor preparados". En Reinventa tu dinero es posible encontrar, explicado con sencillez, educación financiera para no financieros, métodos que contribuyen a alcanzar metas económicas y herramientas para poner a trabajar el dinero.

11. Cosas de la crisis

La crisis ha sido dura y, a partir de esos años, muchos se han visto en la necesidad de formarse para llevar mejor su economía doméstica. En Cosas de la crisis ayudan a hacerlo con consejos de ahorro y de compra, además de incluir artículos sobre los efectos de la crisis o sobre cómo manejar la economía familiar.

12. Ideas y ahorro

El objetivo de Ideas y ahorro es hacer que sus lectores aumenten sus ingresos, reduzcan sus gastos e inviertan sus ahorros. Insiste sobre todo en la reducción de gastos, lo más importante para llegar a la libertad financiera.

Para lograr el propósito de conseguir un consumo más racional de los recursos y poco a poco aumentar el patrimonio personal, el blog incluye numerosos consejos de ahorro, tips, trucos, formas y maneras de ahorrar agrupados por categoría de gasto.

13. Te ayudo a ser rico

En el blog Te ayudo a ser rico el autor comparte artículos y contenido donde explica sus técnicas para ganar más dinero, ahorrar más y negociar mejor. Así, enseña a montar negocios online, da ideas para pequeños negocios y comenta técnicas prácticas e inteligentes focalizadas a puntos muy concretos de ahorro. Además, ayuda a negociar mejor, con cursos para negociar el salario, entre otras situaciones.

14. Thinking Rich

El blog Thinking Rich aúna las finanzas personales (inversión, ahorro, etc.) y la psicología. Está escrito con la intención de ayudar a ponerse en marcha, a tomar la iniciativa utilizando la información que ofrece para avanzar hacia el futuro. Además, propone diversas soluciones para resolver los problemas de dinero que se puedan tener y brinda consejos sencillos que se pueden aplicar "desde ya". Y no olvida incluir contenido específico sobre todos los aspectos que pueden hacer a alguien rico, desde psicología hasta reducir tus gastos, trucos mentales, técnicas productivas, etc.

RSS. Sigue informado RSS sobre ahorro blog