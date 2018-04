¿Qué errores puedes cometer al hacer la Declaración de la Renta?

¿Fórmulas o recetas mágicas para no cometer errores? Ojalá las hubiera, pero no. Como señalan los expertos, no hay trucos para no equivocarse... tan solo se deben revisar muy bien los datos. No hay que dar por válida la información que ofrece Hacienda en el borrador, sino que se deben comprobar los certificados de retenciones así como los documentos.

Si es la primera vez o la Declaración es complicada por alguna circunstancia, también es importante plantearse delegar la confección de la Renta a un asesor fiscal especializado, pues es la forma más efectiva de no cometer errores y no pagar IRPF de más.