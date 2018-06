8 trucos para no endeudarte

Un cambio en los hábitos de consumo puede lograr que no tenga que endeudarse más. Estas actuaciones se pueden canalizar a través de unos sencillos consejos que tendrán como objetivo contener los gastos más innecesarios . En este artículo encontrará algunas de las fórmulas que puede aplicar para que las deudas no le ahoguen en la planificación de sus cuentas personales.

Evitar más endeudamientos no es una tarea imposible. Puede ayudar estar en condiciones para realizar un consumo más responsable. Tan solo habrá que analizar cuáles son los consejos que mejor se adaptan a su perfil y no esperar mucho tiempo para llevarlos a la práctica, ya que los beneficios pueden ser muy favorables para sus intereses personales.

1. Planificar un presupuesto

No hay mejor manera para no excederse en los gastos que habilitar una lista sobre las salidas y entradas de dinero en la cuenta corriente. Será una excusa perfecta para que las deudas no se vayan acumulando mes a mes y al final se encuentre con un importe poco menos que insalvable, hasta el punto de que repercuta en el consumo más necesario para su familia.

2. No contraer más deudas

Si no desea tener más problemas en el futuro, tendrá que limitar la contratación de créditos. Si algo no puede pagarlo, será más práctico que espere a otro mes en donde sus ingresos sean más abundantes. No en vano, tiene que pensar que su formalización puede desajustar el presupuesto para los próximos años. Seguro que no merece la pena llegar a esta situación tan poco deseada.

3. Disponer de fondos propios

Un truco muy sencillo de aplicar que nunca falla para no endeudarse se basa en tener una bolsa de ahorro con la que hacer frente a los imprevistos. De esta manera, no tendrá que demandar ningún crédito y no habrá necesidad de desajustar el presupuesto doméstico.

4. Planificar las prioridades

Durante el mes tendrá muchas necesidades de gasto y no todas podrá satisfacerlas. Para no caer en un error que pueda costarle muy caro, será de gran utilidad que se centre en los desembolsos más necesarios para la familia.

5. Controlar la tarjeta de crédito

No hay mejor manera para endeudarse que abusar de este medio de pago. Por tanto, las relaciones con estos "plásticos" se deberán limitar al máximo y solo en los casos más urgentes. Siempre que pueda, será mucho más eficaz el uso de las tarjetas de débito, ya que evitará el abono de elevados intereses que marcarán el saldo de su cuenta corriente para los próximos meses.

6. Fraccionar los pagos

Ante las compras más necesarias y para no salirse del presupuesto no quedará más remedio que aplazar los abonos. En este sentido, hay diferentes tarjetas que permiten esta estrategia sin ninguna clase de comisiones ni otros gastos en su gestión. Pagar las deudas de esta manera puede ayudarle a salir de más de un apuro.

7. Revisar las cuentas personales

Una de las mejores formas para no gastar más dinero del debido es llevar un estricto control en las cuentas bancarias. Y es que es muy fácil olvidarse de alguno de los gastos realizados y que en los siguientes meses suponga que haya que hacer más desembolsos de los planificados en un principio. No importa repitir esta operación varias veces a la semana para conocer cuál es el estado real de las cuentas.

8. Comprar utilizando los ahorros

Se trata de una de las claves para evitar que las deudas se vayan incrementando de forma progresiva. Además, servirá para evitar los gastos más innecesarios y puede incidir en ser más responsable en las relaciones con el consumo. Todos los meses comprobará cómo sus efectos son inmediatos, ya que incluso ayudará a reducir las deudas acumuladas hasta estos momentos.

No abusar de las tarjetas de crédito Es muy frecuente que buena parte de los usuarios, para evitar desajustes en sus presupuestos domésticos, tiren con cierta facilidad de sus tarjetas de crédito. Se trata de un error grave, porque su efecto será el contrario: poco a poco se irá incrementando su deuda con la entidad financiera y será más el dinero que tendrán que devolver en los próximos meses. Además, hay que tener en cuenta los altos intereses que manejan estos productos bancarios, en general con un interés medio superior al 15 %. A esto habrá que sumar otros conceptos que lleve aparejado este medio de pago universal, como las comisiones por amortización anticipada o un plan de protección de pagos, que puede suponer un importe de hasta el 2 % sobre la cantidad adeudada. En la práctica, supondrá que los clientes deberán abonar más dinero del contemplado en un principio al financiar una compra o una necesidad personal.

